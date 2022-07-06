«Женщина была вся дерганая, стало страшно»: мама девочки, которую кулаком по голове ударила прохожая, рассказала подробности

Сейчас девочка жалуется на головные боли. Фото: домофон Интерсвязь, Мать пострадавшей девочки

Челябинск потрясла история агрессии в отношении ребенка. Женщина с кулаками напала на шестилетнюю девочку, которая нечаянно задела ее, проезжая мимо на самокате. Малышку попыталась защитить мама и агрессивная дама спешно скрылась в соседнем подъезде. КП-Челябинск пообщались с матерью пострадавшего ребенка. Рассказываем подробности и показываем видео, как женщина ударила кулаком девочку.

Тракторозаводский район, около трех часов дня. Алина прогуливалась с дочерью. Девочка беззаботно ехала на маленьком самокате по тротуару. Навстречу ей шла худощавая женщина лет 30-ти в очках. Ребенок слегка задел прохожую ногой. Внезапно, незнакомка обернулась и с кулаком кинулась на ребенка.

– Моя дочь и правда задела женщину, но слегка. Я подумала, что та хочет заругать ее, а она резко кинулась. Мне тогда показалось, что она несколько раз ударила дочь. Та так сильно закричала и заплакала, что я быстро бросилась на помощь, – вспоминает Алина.

Мама пострадавшей девочки сейчас ждет второго ребенка. Живот большой - все-таки девятый месяц. Но в момент опасности она как львица бросилась защищать свое дитя, схватила нападавшую за сумку и попыталась оттащить от ребенка.

Женщина попала на камеры домофона. Фото: домофон Интерсвязь

– Женщина сразу закричала «Отпусти, отпусти». Была будто не в себе. Или сумасшедшая или под чем-то. Крутила глазами, вся дергалась, мне стало страшно, – объясняет Алина.

Сразу после этого незнакомка забежала в соседний подъезд. Дверь она открыла своими ключами… Теперь Алина переживает, что ее дочь пойдет в первый класс в школу, которая находится рядом с этим домом. И, возможно, будет периодически пересекаться с обидчицей. Пока непонятно, какую психическую травму оставит эта встреча. На головные боли девочка жалуется до сих пор.

Алина сразу вызвала полицию. Прождала больше часа – никто не приехал. Пришлось идти к участковому, который дал направление на судмедэкспертизу. Туда во время нашего разговора и направлялись мама с дочерью.

В полиции факт обращения подтвердили. Им предстоит найти нападавшую.

В прошлом году 60-летний челябинец на остановке ударил по голове 4-летнего мальчика. Так он решил выпустить пар, разозлившись на начальство. Ни в чем не повинный ребенок получил серьезную психологическую травму. Суд взыскал с великовозрастного драчуна компенсацию морального вреда в размере 165 тысяч рублей.

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