«Сытый актер – офигенное кино»: финалистка «Адской кухни» из Челябинска Дарья Марьина открыла свой фудтрак в Москве и кормит звезд

После «Адской кухни» Дарья Марьина открыла фудтрак в Москве. Фото: предоставлено героиней

Еще пару лет назад Дарья Марьина стояла у плиты в ресторане Челябинска, а уже сегодня – она кормит известных актеров в столице. После жесткой школы реалити-шоу о еде «Адская кухня», где она заняла второе место, повар перебралась в Москву. Дарья открыла фудтрак и колесит по киностудиям столицы, подкармливая актеров. Они в восторге – признается шеф-повар. «Комсомольская правда-Челябинск» поговорила с Дарьей, чтобы узнать подробности ее нового, собственного бизнеса и выведать секреты – что же больше всего любят российские звезды.

ЧТО ЕДЯТ АКТЕРЫ

Свой фудтрак «3D. Вкус за гранью формата» Дарья Марьина открыла после участия в пятом сезоне шоу «Адская кухня», когда участникам-поварам приходится готовить еду в экстремальных условиях под присмотром ведущего, шеф-повара Константина Ивлева. Еще в августе 2021 года в интервью «Комсомолке» Дарья признавалась – реалити показало, что ей есть куда расти в своей профессии. За опытом и знаниями она поехала в Москву.

Вот так - с колес - Дарья кормит российских актеров на разных киностудиях столицы. Фото: предоставлено героиней

— На «Адской кухне» я увидела изнутри, что такое съемочный процесс и теперь точно знаю, чего, зачастую, не хватает на площадке – вкусного горячего и сытного питания. А когда ты прошел школу Константина Ивлева – права на ошибку нет. Поэтому я решила реанимировать российский кинематограф, - рассказала Дарья Марьина «Комсомолке». — Сытый актер – довольный актера, а значит – офигенное кино.

Актеры довольны и делятся впечатлениями в соцсетях. Вот это - отзыв актрисы Анны Уколовой. Фото: предоставлены героиней

Со своими вкусными блюдами Дарья колесит по всей столице – ее фудтрак на колесах хорошо знают на студиях «Амедиа», «Горького», «Мосфильм», «ГлавКино» и др.

Оценил еду Александр Робак. Фото: предоставлено героиней

— Все главные студии – наши, потому что мы лучшие, - уверенно заявляет шеф-повар киноеды.

Дарья призналась: российские актеры любят простую еду, главное – чтобы было вкусно. И девушка максимально удовлетворяет запросы звезд. Те даже делятся своими впечатлениями в соцсетях. Недавно актриса Анна Уколова написала, что блюда Дарьи – лучшее, что она ела, и даже назвала повара «Богом пищи».

И Павел Деревянко. Фото: предоставлено героиней

В меню фудтрака блюда на любой вкус – закуски, стейки, салаты, супы, блюда на огне, и обязательно – диетическое питание. Не забывают и про десерты со вкусным кофе. Блюда выглядят нереально. Еду от Дарьи попробовали Павел Деревянко, Ян Цапник, Николай Наумов, Павел Савинков, Сергей Пускепалис, Александр Робак и многие другие ценители вкусных блюд. А еще под брендом Дарьи в городе Видный открылось кафе «Стейк и бургер», где подают дымные драники, стейки и бургеры.

Все любят еду от челябинского повара! Даже Михаил Тарабукин заглянул. Фото: предоставлено героиней

ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ

Дарье Марьиной скоро исполнится 37 лет, она родилась и выросла в Челябинске. В детстве Дарья занималась кикбоксингом, потом получила экономическое образование, но после трех месяцев работы поняла, что это не ее — и ушла в сферу общепита. Больше 10 лет Дарья стоит у плиты. Девушка много путешествовала, последние три года перед съемками «Адской кухни» (они начались в мае 2021 года, - прим. автора) работала в Челябинске в «Лесном поместье», а до этого 8 лет жила в Сочи. Там Дарья участвовала в пищеблоке во время Олимпиады, на ЧМ по футболу: кормила президентов стран и гостей города.

И Николай Наумов. Фото: предоставлено героиней

Как рассказывала «Комсомолке» Дарья, в «Адскую кухню» она попала случайно – друг предложил отправить заявку. И ее пригласили на кастинг в Москву. В итоге повар из Челябинска стала одной из 22 участников пятого сезона «Адской кухни». Съемки были непростыми, признавалась Дарья: Константин Ивлев мало с кем церемонится - тарелки с приготовленной ими едой только так летали по съемочной площадке. Чего только не делали повара – готовили гигантскую шаурму, осваивали молекулярную и дагестанскую кухни.

С Яном Цапником. Фото: предоставлено героиней

В финал Дарья вышла вместе Георгием Матвеевым из Екатеринбурга, который стал победителем. В финальной серии Константин Ивлев, поделился мнением о Дарье - она «первая за все сезоны девочка, которая не боялась ничего», не щадила себя, училась и при этом была очень доброй. Он рассказал, что сначала повар из Челябинска не была в фаворитах, так как считала себя не женщиной, а машиной.

Павел Савинков однозначно рекомендует. Фото: предоставлено героиней

— Когда из бабы-машины она превратилась в бабу-огонь, в женщину, поняла, что она женщина-повар. Ее внутренний стержень не угасал и помог дойти до финала, — сказал Ивлев в финальной серии проекта.

Сергей Пускепалис тоже забегает на обед. Фото: предоставлено героиней

Участие в шоу Дарья Марьина назвала лучшим своим опытом, который стоит больше, чем призовой в миллион рублей.

— Спасибо за новые дороги, за новые идеи, за новые знания и за новую меня, — оценила челябинка результаты участия в телешоу.

Анна Уколова даже делится эмоциями от блюд повара в соцсетях. Фото: предоставлено героиней

Радует, что Дарья Марьина в полную силу «шагает» по тарелкам москвичей, не забывая при этом и про родной город. Повар всегда на связи с челябинской редакцией «Комсомолки». Совсем скоро на сайте выйдет новая статья с авторскими рецептами летних блюд.

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