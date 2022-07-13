Деньги ушли на фасад: в Челябинске незрячей семье отказали в компенсации после коммунальной аварии

Натяжной потолок спас семью с детьми от потока кипятка.

Семья Мартыновых – особенная. Глава семейства слепой, а супруга слабовидящая. Когда-то Артему Мартынову помогали неравнодушные люди и глава СК Александр Бастрыкин, чтобы он нашел работу. Мужчина устроился массажистом, а потом женился, обустроил квартиру, родились дети. Но теперь испытания подкинула управляющая компания.

25 апреля ночью Марина услышала странные звуки, как будто пошел дождь. Оказалось, что это не природная аномалия, а коммунальная – на техническом этаже над квартирой Мартыновых прорвало трубу с горячей водой. Дома в этот момент находились муж с женой и два маленьких ребенка. От непоправимых последствий спас натяжной потолок.

- Я утром собирался на работу, супруга говорит: «А у нас потолок вздулся». Я ведь вообще не вижу, мне пришлось все руками трогать, и я, конечно, ужаснулся, - рассказывает Артем об обнаружении происшествия.

Первым делом Артем, глава семьи, через ЖЭК вызвал слесаря, который подтвердил, что причина затопления - неисправности с технического этажа, и перекрыл поступление воды. После этого вызвали начальника ЖЭКа, однако тот посетил квартиру Мартыновых нескоро: после долгих и упорных звонков на протяжении всего утра, начальник пришел на вызов только во второй половине дня (около 15:30).

В такой ситуации долгое ожидание может стать опасным, нужно было принять срочные меры, и, конечно, за свой счет:

- Я все время был в напряжении, ведь я не знал, сколько выдержит натяжной потолок. Тем более там идет проводка. У меня еще и двое маленьких детей, не дай Бог, там случится какое-то замыкание или возгорание.

Слепой Артем создал крепкую семью.

За домом, где произошла авария, закреплена управляющая компания «Авилум». После всех происшествий 12 мая Мартыновы подали претензию на возмещение ущерба, размер которого составил 6000 рублей, однако ответ получили лишь в конце июня. Ответ – отрицательный, был аргументирован тем, что все работы были проведены своевременно.

Но от самой управляющей компании работы проводил лишь слесарь, откачка воды и устранение остальных последствий была сделана другой рабочей группой, которую уже оплачивали сами жильцы. Артем говорит, что для него это больше не о материальной составляющей, а дело принципа:

- Я не говорю, что я инвалид, и все должны под меня подстраиваться. Просто любой человек вправе требовать то, за что он платит. Мы платим за все коммунальные услуги и хотели бы получить эти услуги качественно.

В управляющей компании КП-Челябинск заявили, что устранение аварии прошло в течение 11 минут с момента поступления информации, что укладывается в нормы договора. А дальше в ответе на наш запрос следовало то, что Мартыновы сами виноваты в аварии.

- Система ХГВС в жилом доме по ул. Центральная нуждается н капитальном ремонте, о чем жителям неоднократно сообщалось сотрудниками управляющей компании. Для сокращения сроков проведения капитального ремонта у дома открыт специальный счет, средства с которого, по решению жильцов были направлены не на ремонт системы ХГВС, а на ремонт фасада дома, - сообщили в «Авилуме».

Теперь Артем Мартынов и его семья ждут уже ответ от прокуратуры Советского района.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрист Алексей Щербинин:

- На месте, в режиме реального времени, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности себя и своей семьи. Если есть угроза, что кипяток прорвется в квартиру, нужно эвакуироваться с документами из помещения. Далее – сообщить в аварийную службу, постараться добиться того, чтобы перекрыли поступление воды, а после - максимальная фиксация (фото, видео) того, что произошло, привлечь соседей в качестве свидетелей. Необходимо письменно обратиться в управляющую компанию для составления акта о затоплении, где выясняются причины, повреждения. Поскольку за коммуникации на техническом этаже отвечает управляющая компания, то отправляется претензия. Если управляющая компания добровольно не возмещает ущерб, необходимо обратиться в суд. Даже если сумма возмещения небольшая, пострадавшая сторона должна приложить все квитанции и чеки по затратам на устранение последствий аварии.

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