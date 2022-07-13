Били и таскали за волосы: в лагере Челябинской области подростки устроили травлю девочке

Девочку таскали за волосы, били руками и ногами Фото: ЧБ Магнитогорск

Лето в самом разгаре, а вместе с ними и скандалы в детских лагерях. Прошло две недели с момента, когда КП-Челябинск писала о побоях в загородном комплексе «Карагайский», и вот новая история.

На этот раз все случилось в магнитогорском лагере «Уральские зори». В социальных сетях появилось видео, на котором подростки жестоко избивают девочку прямо в жилом корпусе. Все это сопровождается смехом и предложениями «нарисовать член на лбу».

— Мой ребенок отдыхал в «Уральских зорях», и все бы ничего, все понравилось, но вчера он поделился со мной вот таким видео. После лагеря у детей остались свои чаты, где они переписываются, и вот вчера туда скинули такое видео, — рассказала жительница Магнитогорска.

В администрации детского лагеря уже отреагировали на случившееся, и вот, что там рассказали:

— Уже определены фамилии и имена участников конфликта, взяты объяснительные с воспитателя и вожатых, материалы переданы в правоохранительные органы. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами, и виновные понесут наказание, — рассказали в ДООЦ «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что полицейские уже изучили видео, размещенное в социальных сетях.

— Совместно с руководителями оздоровительного образовательного комплекса участники произошедшего установлены. Полицейские выяснили, что событие произошло в июне 2022 года, в конце первого заезда отдыхающих. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится необходимая профилактическая работа с подростками и их родителями, — прокомментировали в главке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru