После публикации «Комсомолки» СК проверит управляющую компанию, отказавшую в выплате компенсации незрячей семье из Челябинска

От кипятка из прорванной трубы спас натяжной потолок.

Сотрудники Следственного комитета в Челябинске проверят действия управляющей компании, которая отказалась выплачивать компенсацию незрячей семье, чья квартира была затоплена после коммунальной аварии. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за коммунальную аварию, — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что если в ходе проверки вскроются нарушения, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовное дела по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Напомним, коммунальная авария случилась 25 апреля в одном из жилых домов по улице Центральная. На техническом этаже над квартирой незрячей семьи Мартыновых (глава семейства слепой, а супруга слабовидящая) прорвало трубу с горячей водой. От непоправимых последствий спас натяжной потолок. Мартыновы подали претензию на возмещение ущерба, размер которого составил 6000 рублей, однако ответ получили лишь в конце июня. Управляющая компания отказала в выплате и заявила, что все работы были проведены своевременно.

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