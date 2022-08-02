Ушли, но дали вторую жизнь другим людям: главный трансплантолог России заложил в Челябинске сквер доноров

Аллея состоит из трех елей. Фото: Егор ИВЛЕВ

На территории челябинской областной больницы появился сквер доноров. Он посвящен людям, которые пожертвовали свои органы родственникам или подарили кому-то новую жизнь посмертно.

На территории больницы появились три пушистые ели и цветы. Участие в высадке приняли министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и главный внештатный трансплантолог минздрава России Сергей Готье.

– В Челябинске работает научный медицинский исследовательский центр имени Шумакова. Это ведущее учреждение, которое курирует трансплантологию и органное донорство в России. С визитом приехал его руководитель Сергей Готье с командой. Провели рабочую встречу на базе центра трансплантологии, который находится в ЧОКБ с руководителями и ведущими специалистами всех крупных медицинских организаций. По результатам совещания были выработаны перспективы развития этой отрасли. Сегодня для нас это одно из приоритетных направлений развития, – объявила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Участие приняли главный трансплантолог России и министр здравоохранения Челябинской области. Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинская область представляет особый интерес в плане трансплантологии. В областной больнице для развития этой сферы есть и интеллектуальные, и материальные возможности. Это подчеркнул Сергей Готье – директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и главный трансплантолог России. А сегодня врач умело орудует лопатой и бережно расправляет ветки ели.

– Эта акция показывает, что доноры, которые ушли от нас в иной мир, остались незабытыми. Ведь они дали жизнь многим людям, – подчеркнул Сергей Готье.

Аллея находится на территории ЧОКБ. Фото: Егор ИВЛЕВ

Заботиться об аллее будет челябинская областная клиническая больница. Привлекать к этому людей, которым пересадили органы, не планируют. Таких, к слову, в регионе много.

– Сейчас мы пересаживаем почти все важные органы. Уже пересажено 7 сердец, 12 печеней, 137 почек. Части людей практически подарена вторая жизнь, – рассказал главный врач челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.

Аллеи доноров создали около десятка медицинских учреждении по всей стране.

Ели большие и пушистые. Фото: Егор ИВЛЕВ

Напомним, недавно в ЧОКБ пересадили печень женщине, у которой была неизлечимая болезнь.

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