Добровольцы из Челябинской области помогли матери в Донбассе вернуть сына

Маме и сыну в ДНР помогли найти друг друга и восстановить дом. Фото: предоставлено Дмитрием Гатовым.

Группа из Челябинской области, которая восстанавливает сейчас города ДНР Волноваха и Ясиноватая, помогают местным жителям с продуктами, а иногда и находят их близких родственников. Одной такой историей поделился Дмитрий Гатов.

Нина Кирилловна Кондратьева не видела своего сына Владимира несколько месяцев — на звонки он не отвечал, и все ли с ним хорошо, она не знала. За поиски взялись добровольцы из Челябинской области.

Южноуральцы помогают прихожанам Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское: привозят воду, продукты, лекарства, бытовые средства. Там они и познакомились Ниной Кондратьевой. Женщина поделилась, что не знает о судьбе сына, и рассказала, где он может быть.

Добровольцы из Челябинска помогают восстанавливать города ДНР. Фото: предоставлено Дмитрием Гатовым.

Видеообращение бабушки показали губернатору Алексею Текслеру, он и поручил группе в составе Дмитрия Гатова, Олега Щегриковича, Михаила Подобеда и Андрея Могильникова найти родственников и помочь семье.

Сын Владимир оказался дома, однако у него были серьезные ожоги — тяжелое состояние мешало себя прокормить и выйти на связь. Добровольцев также попросили восстановить дом Нины Кирилловны в Волновахе.

И вот, дом восстановлен, мама и сын снова вместе, строят планы на будущее.

— Пенсию не получала 4 месяца, обещают дать за июль и август, — делится женщина.

— Мам, на ноги встал, теперь помогу, — ответил сын Владимир.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой Народной Республики: Волноваха и Ясиноватая. В середине июня с визитом в ДНР приехал губернатор Алексей Текслер. Он встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и передал гуманитарный груз.

В начале августа из Челябинской области в Ясиноватую привезли сантехнические материалы для улучшения водоснабжения в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

В Челябинской области создали батальон «Южноуралец»

«До последнего не говорил семье»: челябинскому солдату, раненому под Северодонецком, устроили встречу с родными в день рождения

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru