Онкобольному челябинцу провели уникальную трансплантацию собственных клеток костного мозга, ему пришлось похудеть на 20 кг

Евгений лечится уже долго. Фото: «На здоровье» / Telegram

В Челябинске врачи провели сложную операцию – аутотрансплантацию костного мозга. У сорокалетнего мужчины вытащили, обработали и пересадили обратно собственные клетки. И все это после нескольких курсов химиотерапии.

ИММУНИТЕТ ДАЛ СБОЙ, И ВЫЯВИЛАСЬ ЛИМФОМА ХОДЖКИНА

У челябинца Евгения Письменного онкология. О страшном диагнозе он узнал давно, лечился, но несколько лет назад здоровье стало ухудшаться.

— У меня в один момент случился нервный срыв, из-за чего мой иммунитет дал сбой, и выявилась лимфома Ходжкина. Обратился к онкологам, исправно проходил химиотерапию. Наступила ремиссия. В 2020 году обязали поставить прививки. Через пару месяцев после второй вакцины я почувствовал себя хуже. На шее воспалился лимфоузел, — рассказал Евгений.

После очередного курса химиотерапии пациента направили в гематологический центр ЧОКБ на пересадку. Чтобы клеток хватило для набора, ему пришлось похудеть за месяц на 20 килограмм за два месяца.

— Пациент очень терпеливый, исполнительный. Он же военнослужащий, а у них все по пунктам. Это очень хорошо, когда пациент в точности исполняет все твои назначения. К сожалению, при заготовке клеток мы не смогли набрать необходимое количество при имеющейся массе тела пациента. Поэтому пришлось к моменту процедуры заставить похудеть. Если бы вес остался прежним, клеток не хватило бы, — объяснил врач-гематолог ЧОКБ Михаил Любченко.

Врач отмечает, что Евгений прекрасный пациент. Фото: «На здоровье» / Telegram

Диетологи не советуют худеть так резко. Но у Евгения выбора не было — нужно было делать операцию:

— Все силой воли, если требуется, значит, сделаем. Секрет — в голове. Главное, самого себя заставить, убедить, вот и весь рецепт.

КЛЕТКИ ЗАМОРАЖИВАЮТ ЖИДКИМ АЗОТОМ И ХРАНЯТ В КРИОБАНКЕ

Операции по трансплантации головного мозга делятся на два вида. При аллогенной пациенту вводят костный мозг от донора. А при аутологичной пересаживают клетки самого пациента.

— В ЧОКБ сейчас выполняют только аутотрансплантации. Делают это в два этапа. Первый — забор клеток костного мозга при помощи специального устройства. Сепаратор отбирает из крови пациента стволовые клетки. Потом их замораживают жидким азотом и хранят в криобанке, — рассказали в областной больнице.

Второй этап проводят только через месяц. Пациенты проводят радикальную химиотерапию, чтобы уничтожить остатки опухоли. На место уничтоженных вводят клетки, которые хранились в криобанке.

Потом три недели пациент находится в полной изоляции в одноместной палате. Даже поток воздуха изолирован. Персонал заходит через санпропускник, полностью переодеваясь в стерильную экипировку. Пища тоже термообработанная, вода только кипяченная.

Момент полного выздоровления определяют лабораторно. Пациента выписывают, как только уровень лейкоцитов достигает безопасного уровня.

Определяют, что пациент здоров, лабораторно. Фото: «На здоровье» / Telegram

— Потребность региона в таких операциях достаточно большая. В мире проводится примерно 150-160 трансплантаций костного мозга в год. Мы начали совсем недавно, два года назад. У нас сейчас проведено пять трансплантаций. Есть проблема с препаратами, которых на сегодняшний день нет, либо они не зарегистрированы в РФ, проходят перерегистрацию. Если этот процесс будет успешным, мы можем выйти на 30-40 процедур в год, — рассказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман .

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