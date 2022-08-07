В Челябинске завершились поиски пропавшей артистки театра оперы и балета

Марию Хабину искали 2 недели. Фото: соцсети.

В Челябинске завершились поиски артистки театра оперы и балета Марии Хабиной, которая ушла из дома 23 июля без телефона и документов. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что женщина жива, она возвращается из другого города.

— Сегодня Мария Хабина вышла на связь со своими родными, — рассказали в региональном УВД. — противоправных действий в ее адрес не совершалось. Сейчас она возвращается в Челябинск.

Поиски Марии Хабиной велись 2 недели. Как рассказывала ранее мама актрисы Наталья, парень ее дочери был дальнобойщиком, они жили вместе, но недавно расстались. Мама предположила, что причиной пропажи могла стать ссора. Мария ушла из дома с одной лишь банковской картой, оставив документы и телефон. Молодой человек Дмитрий был последним, кто видел девушку в районе улицы Тухачевского. Она ушла в сторону вокзала.

Мария лишь однажды отправила смс своему другу. Фото: соцсети.

Артистка вышла на связь лишь однажды — 29 июля она отправила сообщение молодому человеку, но матери не позвонила.

Известно, что Мария Хабина работает артисткой кордебалета в Челябинском театре оперы и балета с 2013 года. Туда она пришла сразу после окончания Новосибирского хореографического колледжа.

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