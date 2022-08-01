В полиции рассказали, как проходят поиски пропавшей артистки Челябинского театра оперы и балета

Мария Хабина пропала 29 июля. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшую артистку Челябинского театра оперы и балета Марию Хабину ищут уже девять дней. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Розыск 29-летней девушки активно ведут как волонтеры поисково-спасательных служб, так и полицейские.

— Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — В том числе наружные наряды полиции при заступлении на службу ориентированы на розыск местной жительницы.

Мария Хабина пропала 23 июля, оставив дома документы, телефон и другие вещи. При себе у нее имелась только банковская карта. Последним, кто видел девушку, был ее парень Дмитрий, с которым она недавно снова сошлась. По словам мужчины, Мария после разговора направилась в сторону вокзала.

Артистка вышла на связь со своим парнем 29 июля. Она оставила ему сообщение по телефону. При этом девушка не звонила своей матери.

Информация о Марии Хабиной есть на сайте театра оперы и балета. Известно, что она является артисткой кордебалета с 2013 года. Девушка устроилась туда сразу после окончания Новосибирского хореографического колледжа.

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