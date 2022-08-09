Полицейские задержали челябинца, избившего в компании приятелей женщину на Комсомольском проспекте

Женщине никто из прохожих не помог во время избиения. Фото: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске задержали 27-летнего парня, который в компании приятелей напал на женщину на Комсомольском проспекте возле остановки. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Установлено лицо, совершившее противоправное деяние. Это ранее не судимый житель 1995 года рождения. Проверка продолжается, — сообщили в УМВД по городу Челябинску.

Дочь пострадавшей женщины Полина Горяева рассказывает, что ее мама уже начала работать. Однако последствия произошедшего еще дают о себе знать.

— Тело у нее еще побаливает, ребра болят, остались синяки, зрение немного ухудшилось, но состояние уже лучше, идет на поправку, потихоньку работает, — рассказала Полина Горяева, дочь пострадавшей.

Инцидент произошел ночью 2 августа на Комсомольском проспекте возле остановки «Улица Красного Урала». По словам дочери пострадавшей, ее мама возвращалась домой с работы, когда к ней подошли пятеро мужчин. Они представились полицейскими, а потом начали избивать ее и брызгать перцовым баллончиком в глаза. Пострадавшую заставили вывернуть сумку и высыпать все содержимое на землю. Но при этом ничего не забрали. Часть издевательств попала на уличную камеру.

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