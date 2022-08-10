«Когда будут – неизвестно»: в день подорожания билетов в транспорте челябинцы не нашли в продаже экономичных проездных

Сэкономить на проезде у горожан не получилось Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 10 августа должны были поступить в продажу проездные билеты по сниженной цене. Но купить их горожанам не удалось.

Цена на обычные билеты выросла. При оплате банковской картой нужно теперь отдавать не 23, а 26 рублей. А при оплате наличными цена проезда подскочила с 23 до 30 рублей.

Последними способами сэкономить оказались транспортные карты и месячный проездной. По карте, как и прежде, проезд стоит 25 рублей. А цену проездного понизили с 1400 до 1100 рублей. Продавать экономные проездные обещали в депо общественного транспорта и прямо в салонах автобусов, троллейбусов и трамваях. Вот только с выполнением обещания возникли проблемы.

С утра челябинцы в мессенджерах и соцсетях жалуются на невозможность купить проездные ни у кондукторов, ни в депо.

— Хотел приобрести месячный проездной на 1110 рублей. Ни в одном из четырех трамваев, в которые я зашел, в продаже у кондукторов проездных не было, — рассказала житель Челябинска. — Думаю, ок. Заплатил 30 рублей и специально поехал в депо №2 на Свердловский тракт, 9А. И каково же было мое удивление – месячных проездных нет в продаже и там, и когда они будут, неизвестно. Специалист записала мне номер телефона, сказала звонить и узнавать. В итоге – испорченное утро, потраченные впустую время и деньги… Очень неприятная ситуация.

— Я сегодня утром ехал в трамвае, при мне женщина одна хотела купить транспортную карту, а у кондуктора их не было, — рассказал еще один челябинский пассажир.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что недостатка в проездных билетах нет. Купить транспортные карты, возможно, не удалось пассажирам самых ранних утренних рейсов. Дело в том, что продажа стартовала не с первых минут 10 августа, а с 8 утра.

— По данным руководителя «ЧелябГЭТ», все кондукторы обеспечены проездными билетами. С 8:00 сегодня начали продажу транспортных карт, — рассказали в пресс-службе миндортранса. — В депо №2 в 8:00 часов произошла перегрузка оборудования, в это время могли возникнуть затруднения, в 8:09 работа была полностью восстановлена.

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