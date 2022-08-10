В Челябинске билеты в общественном транспорте подорожали до 25-30 рублей: разбираемся, сколько теперь стоит проезд

Дороже всего покупать билет за наличные Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 10 августа выросли цены на билеты в общественном транспорте. Цена проезда зависит от способа оплаты. Теперь самый дешевый, льготный билет стоит 12 рублей 50 копеек. А самый дорогой — для тех, кто платит наличными — подорожал с 23 до 30 рублей. Оплаченный банковской картой билет стоит теперь не 23, а 26 рублей.

Не изменилась лишь стоимость поездки без пересадки, оплаченной транспортной картой — 25 рублей.

Одновременно с повышением цен отменили скидки при пополнении транспортных карт.

Таблица: Кирилл Лежак

Единственный оставшийся способ сэкономить — приобретение проездного билета. В будущем собираются выпустить проездные с разным сроком действия, от недели до года. Но пока доступен только проездной на месяц. Он стоит 1100 рублей.

Транспортные карты и проездные можно купить на челябинских автовокзалах и в депо общественного транспорта. Все адреса пунктов продажи отметили на специальной карте.

Кроме того, приобрести проездной или карту можно у кондукторов автобусов, троллейбусов и трамваев.

А в ближайшие выходные, 13 и 14 августа, продавать карты и проездные станут в трех челябинских ТРК: «Горки», «Космос» и «Кольцо». Торговые точки будут открыты с 10:00 до 20:00.

Напомним, подорожание билетов в региональном министерстве дорожного хозяйства объяснили необходимостью повысить доходы перевозчиков и обновить подвижной состав. А еще сослались на воровство кондукторов.

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