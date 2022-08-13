Топ ярких фото известных спортсменов Челябинска: смотрим, до чего доводит спорт

К Дню физкультурника «Комсомолка» подобрала яркие фото и истории известных спортсменов Челябинска. Фото соцсети

Быстрее, выше, сильнее, а еще красивее и фигуристее. Так можно переформулировать известный Олимпийский лозунг применительно к празднованию Дня физкультурника. «Комсомолка» подобрала фотографии известных спортсменов Челябинской области, которые, на наш взгляд, могут претендовать на звание самых спортивных и привлекательных. Разумеется, у читателей может быть свое мнение. Делитесь своими комментариями, предлагайте фото. В любом случае, физкультура и спорт — это красота и здоровье. И пример нужно брать с лучших!

В 49 лет Кононец держит себя в прекрасной форме. Фото соцсети

ДМИТРИЙ КОНОНЕЦ – силовой экстрим (49 лет). Дмитрий в юношестве занимался гребным спортом, окончил училище Олимпийского резерва, занимался силовым троеборьем, но потом подался в силовой экстрим. В начале «нулевых» стал обладателем титула «Самый сильный человек Челябинска». Победитель и призер турниров по силовому экстриму, чемпион России. Дмитрий президент и основатель федерации «Уралстронг-Силачи Руси», кроме того, он чемпион России по кроссфиту 2014 года. В свои 49 лет он успешно работает тренером, и держит себя в прекрасной форме!

Сейчас один из его проектов — дом-гараж. Стройка идет полным ходом. Дмитрий говорит, что все строит своими руками и старается сделать все с минимальными затратами. Такой дом ему нужен для жилья и для того, чтобы хранить там спортивный инвентарь.

Елизавета Карташкова кроме бокса занимается еще и танцами. Фото соцсети

ЕЛИЗАВЕТА КАРТАШКОВА — бокс (23 года). Мастер спорта России, призер чемпионатов России в этом году на пятерку защитила диплом и сдала госэкзамены в УралГУФК на факультете зимних видов спорта и единоборств.

Лиза рассказала, что на сборы и соревнования всегда берет с собой несколько книг: для развития и для отдыха. Для развития, по ее словам, в последнее время – это книги известного психиатра и психотерапевта, доктора медицины, профессора Стэнфордского университета Ирвина Ялома.

А недавно одна из ведущих спортсменок Южного Урала и сборной России увлеклась хореографией.

— Нужно уметь переключаться, менять нагрузку, атмосферу. Я решила брать уроки хореографии, - рассказала Елизавета. — Правда, это не классическая хореография, а, скажем так, современные танцы.

Денис Ярцев не только руководит спортивной школой, но и продолжает выступать на турнирах. Фото соцсети

ДЕНИС ЯРЦЕВ — дзюдо (31 год). Четырехкратный призер чемпионатов мира, Мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр-2016 года в Бразилии. Майор полиции.

Дмитрий занимался дзюдо вместе с братом-близнецом Дмитрием. Вместе входили в сборную страны. В детстве боролись друг против друга, иногда договаривались с помощью жребия, кто должен победить. Но, повзрослев, решили, что бороться между собой на турнирах никогда не будут.

Пару лет назад Денис Ярцев открыл в Челябинске свой Центр дзюдо, где сегодня занимаются сотни мальчишек и девчонок.

Ольга Фаткулина и в комбинезоне, и в платье - ну просто красавица! Фото соцсети

ОЛЬГА ФАТКУЛИНА — конькобежный спорт (32 года). Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, участница Олимпиады в Пекине-2022, чемпионка мира 2013 года, многократный призер чемпионатов мира, рекордсменка России, многократная чемпионка страны. Заслуженный мастер спорта

Ольга не боится трудностей. Если нужно, то тренируется до седьмого пота. Друг Ольги — тоже конькобежец, и тоже входил в состав сборной России.

Ольга Фаткулина редко расстается со своей собачкой — мальтийской болонкой по кличке Шон. Как-то на отдыхе в Сочи конькобежка решила пойти в поход по горам. Взяла с собой Шони, а когда стала переходить горную реку, то оказалась почти по горло в воде, но «Шоника» держала над головой, не давая ему утонуть.

Любопытный ответ от Ольги Фаткулиной получили международные спортивные чиновники, когда попросили российских атлетов вернуть медали за Олимпийские игры в Сочи. Ольга высказалась очень красноречиво и коротко: «Если кто-то попробуют забрать, то засуну медаль ему между булок».

Владимир Иванов владеет рекордом скорости волана - 419 км/час. Фото соцсети

ВЛАДИМИР ИВАНОВ — бадминтон (35 лет). Многократный победитель и призер чемпионатов Европы, России, участник трех Олимпиад (2012, 2016, 2021), победитель и призер международных турниров. Заслуженный мастер спорта России.

Рост у Владимира 201 см, что производит впечатление на соперников и вместе с тем позволяет ставить рекорды по скорости полета волана. Рекорд мира как раз принадлежит Владимиру Иванову и он равен 419 км/ч (это рекорд скорости среди всех спортивных снарядов). Владимир успешно продолжает спортивную карьеру.

Ольга Афанасьева работает тренером и продолжает успешно выступать на турнирах. Фото соцсети

ОЛЬГА АФАНАСЬЕВА — тяжелая атлетика (32 года). Чемпионка Европы и России, победитель международных соревнований.

Ольга начинала заниматься спортивной гимнастикой, получила звание Мастера спорта, а в 16 лет решила заняться тяжелой атлетикой. В этом виде спорта она стала Мастером спорта международного класса. В 2016 году попала в состав Олимпийской сборной России, но МОК не допустил наших тяжелоатлетов до Игр.

— «Доклад Макларена», на основании которого наших атлетов начали дисквалифицировать «пачками», на мой взгляд, был бездоказателен. Кто-то там что-то сказал, кто-то предположил. Считаю, Олимпиада из праздника спорта превратилась в унылый спектакль, фарс и траур, — рассказывала в интервью «КП» Ольга Афанасьева.

Ольга Афанасьевна давно и успешно работает тренером по фитнесу и единоборствам, но иногда и сама выступает. Так недавно после многолетнего перерыва решила выступить на чемпионате России и сразу завоевала «бронзу».

Кристина Борцова здорово выступала на ринге, она одна из первых российских тренеров по женскому боксу. Фото соцсети

КРИСТИНА БОРЦОВА — бокс (29 лет). Призер чемпионатов России, финалистка первенства Европы, победитель и призер международных турниров. С 2006 по 2015 год входила в состав сборной страны. Мастер спорта России. У Кристины два высших образования – физкультурное (УралГУФК) и управленческое (факультет государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ). Сейчас Кристина — тренер спортивных сборных команд Челябинской области. Среди ее воспитанниц — победительница первенства Европы среди девушек Ева Никитина.

Кристина Борцова — одна из первых в России тренеров по женскому боксу, сейчас входит в тренерский штаб женской сборной России по боксу.

В одном из своих интервью Кристина призналась, что в школе нередко дралась с мальчишками, справедливость отстаивала. Но при этом была отличницей. Если даже четверки в дневнике появлялись, родители на тренировку не отпускали.

Андрей Стоцкий один из самых ярких и титулованных боксеров сборной России. Фото Федерации бокса России

АНДРЕЙ СТОЦКИЙ — бокс (27 лет). Мастер спорта международного класса, чемпион России, победитель Кубка России, чемпион мира среди молодежи, победитель и призер международных и всероссийских турниров. Выступает в тяжелой и супертяжелой весовых категориях — до и свыше 92 кг. Андрей один из самых опытных и титулованных боксеров в сборной УрФО и России (воспитанник челябинской спортшколы «Алмаз»). — Отец меня привел в секцию во втором классе. Уговорил тренера взять в спортшколу, хотя до возраста, когда ребят брали в бокс, я полгода не дотягивал. Но папа уговорил тренера. Я очень благодарен родителям. Они следили за тем, чтобы я не пропускал тренировки. Частенько ездили вместе со мной на соревнования... Сейчас бокс — это мой образ жизни. Семья, дочка и бокс. Дочурка еще маленькая, но жилплощадь хочу приобрести для нее уже сейчас откладываю деньги на покупку квартиры. Кстати, за серебро командного Кубка России сборная УрФО в качестве призовых получила 7 млн рублей, которые распределили между представителями уральской команды (более 30 человек).

Станислава Сидоренко в этом году продлила соглашение с челябинскими «Белыми медведицами». Фото ХК «Белые медведицы»

СТАНИСЛАВА СИДОРЕНКО - женский хоккей, нападающий ХК «Белые медведицы» (22 года). Воспитанница челябинской спортшколы имени Сергея Макарова. Старший брат Станиславы занимался хоккеем, и сестра вместе с ним много времени проводила в ледовом дворце «Трактор». Родители отдали дочку в фигурное катание, но она через полгода уговорила их записать в хоккей. Так с пяти лет Станислава пришла в этот вид спорта. До окончания школы она занималась в школе Макарова, а после играла за команды входящие в структуру Женской хоккейной лиги - в Красноярске, Екатеринбурге, Ярославле. Когда в Челябинске возродили профессиональный женский хоккейный клуб, перешла в «Белые Медведицы» (сезон 2021/2022).

В этом году с ней продлили контракт. Кстати, до перехода в «Белые Медведицы» она была лидером ярославских «Ледяных Крыльев», — в 12 матчах набрала 10 (6+4) очков. Про свое хобби Станислава говорит так: люблю алмазные картины и рисование по номерам. Любимый писатель - Стивен Кинг, любимый фильм: «Дневник памяти».

Алена Нурмухаметова в этом году сыграет за женскую хоккейную команду «Ника». Фото соцсети

АЛЕНА НУРМУХАМЕТОВА - женский хоккей, защитник (30 лет). Мастер спорта России. Начинала играть в хоккей на дворовой площадке вместе с мальчишками. Становилась призером Спартакиады школьников. В 13 лет девушку заметили тренеры и пригласили в лучшую на то время женскую челябинскую команду «Факел». Уже в 15 лет Алену подписала соглашение с екатеринбургским клубом «Спартак-Меркурий», потом играла за «Скиф» из Нижнего Новгорода, другие клубы. Алена - одна из самых известных российских хоккеисток - играла за молодежную и национальную сборную России, занимая призовые места на различных международных турнирах, была призером чемпионата России и чемпионата Казахстана («Томирис», Нур-Султан, сезон 2019/2020).

Алена - мама двоих детишек.

В новом сезоне Алена будет выступать в Лиге Женского хоккея (в чемпионате участвует более 40 клубов) за челябинскую команду «Ника».

Дмитрий Якунин благодаря стараниям и способностям закрепился в составе БК «Челбаскет». Фото БК «Челбаскет»

ДМИТРИЙ ЯКУНИН — баскетбол, разыгрывающий БК «Челбаскет» (26 лет, рост 189 см, вес 82 кг). В клубе говорят, что Дмитрий — образцовый пример баскетболиста, который попал в областной состав, начав заниматься баскетболом в Озерске, и благодаря своему трудолюбию и способностям, смог перейти от студенческого (ЮУрГУ) и любительского баскетбола к профессиональному (Дмитрий также играл за молодежный состав «Победной стаи»), играя уже третий сезон в БК «Челбаскет». Дмитрий — победитель престижного международного студенческого турнира World InterUniversities Championships.

— Дмитрий прошел через огонь и воду детского спорта, не сдался под напором «медных труб» в студенческом, своим мастерством и трудолюбием проложил дорогу в профессионалы. Без лишнего пафоса карьера Димы Якунина — это модель той системы, которую мы строим, чтобы как можно больше южноуральских мальчишек и девчонок нашли свой правильный путь в жизни, — отмечает президент челябинского клуба «Челбаскет» Николай Сандаков. В прошедшем сезоне в составе «Челбаскета» Дмитрий провел 29 игр, набрав 267 очков, 60 подборов, сделал 52 передачи и 45 перехватов.

У Дмитрия Якунина дипломы инженера-технолога машиностроения, и педагога. Говорит, что своих детей он обязательно отдаст в баскетбол, но потом они уже сами будут делать свой выбор. - Баскетбол развивает не только физические качества, но и заставляет думать на площадке, находить правильные, разумные решения. Это здорово помогает и в жизни. Да, это не простой вид спорта, но поэтому он и интересный. Слушайте тренера, упорно тренируйтесь, и вы добьетесь успеха, — говорит Дмитрий Якунин. Кстати, в социальных сетях у Дмитрия больше всех подписчиков среди игроков «Челбаскета». Придерживается безлактозной диеты — ни при каких обстоятельствах не пьет молоко.

Вера Энс - мама двоих детишек и чемпионка по бодифитнесу и фитнес-бикини. Фото соцсети

ВЕРА ЭНС – бодифитнес, фитнес-бикини (з6 лет). Вера — бронзовый призер International CUP Grand Prix Russia, финалистка чемпионата России по фитнес-бикини, обладательница Кубка России в абсолютной категории фитнес-бикини (35+), обладательницы двух золотых медалей Кубка России, чемпионка УрФО.

Не поверите, но Вера только четыре года назад пришла в тренажерный зал. А год назад уже дважды стала мамой. Через пару месяцев после вторых родов вернулась в спортзал. И снова идеальные пропорции – 90-58-90.

-— Раньше я не была фанаткой «тренажерки». Как говорят, обычная домохозяйка. Мама, которая в декретном отпуске растит и воспитывает детишек. Да, муж постоянно занимался, а я появлялась в зале пару раз в месяц. Как-то раз тренер подошел ко мне и сказал, что у меня есть хороший потенциал для развития. Вместе с супругом разработали программу тренировок, и дело пошло. Появились результаты. После вторых родов я поправилась килограммов на 10, и это нормально. Потом все быстро ушло, и я вернула прежнюю форму. Тут и желание и, наверное, природные данные. Все вместе, — рассказывала Вера в интервью "Комсомольской правде".

Владимир Ткачев один из самых титулованных игроков «Трактора». Фото ХК «Трактор»

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ — хоккей, нападающий ХК «Трактор» (28 лет, рост 182 см, вес 87 кг). С мая 2021 года играет в составе черно-белых. На счету Владимира много регалий — он призер юниорского и молодежного чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина (2018), серебряный призер Олимпиады (2022), бронзовый призер Чемпионата КХЛ (2022). Долгое время играл в казанском «Ак Барсе», после — в ярославском «Локомотиве».

В прошлом сезоне за «Трактор» сыграл 48 матчей, набрал 29 (9+20) очков в «регулярке» и пять (1+4) в 15 матчах плей-офф и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Ткачев говорит, что активно не ведет социальные сети, но и без этого в СМИ появилась информация, что Владимир несколько лет назад встречался и дружил с чемпионкой сочинской Олимпиады-2014 Аделиной Сотниковой. Вместе их видели в 2019 году на свадьбе одного из приятелей Ткачева. Но потом журналисты «раскопали» информацию, что Владимир и Аделина расстались, а фигуристка, якобы, даже заплатила гадалке два миллиона рублей, чтобы вернуть хоккеиста. По информации из открытых источников, зарплата Ткачева в Тракторе составляет более 75 млн рублей за сезон. Владеет двумя иностранными языками.

Евгения Зинурова тренирует детишек и ведет активную общественную жизнь. Фото соцсети

ЕВГЕНИЯ ЗИНУРОВА - легкая атлетика, средние дистанции (29 лет). Рекордсменка мира и Европы, чемпионка России, Мастер спорта международного класса. Евгения семь лет занималась фигурным катанием, но потом подружки позвали в легкую атлетику.

— У меня хорошо получалось бегать 400 метров. Я почти сразу начала занимать призовые места на городских соревнованиях. Но тренер пообещал мороженку, если я пробегу 800. Я пробежала, но сил на мороженное уже не осталось. Так и стала специализироваться на 800-метровке, — улыбается Евгения.

Сегодня Евгения Зинурова — посол Всероссийского комплекса ГТО в Челябинской области, работала в центре подготовки по адаптивным видам спорта, активно занимается общественной работой. А еще руководит и тренирует мальчишек и девчонок в своей школе детского бега CHAMPIKIDS. Супруг Евгении Дмитрий Зорин — заместитель спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетике.

Наталья Камбарова успешно выступала в юниорском возрасте, а сейчас добивается высоких результатов и во взрослом спорте. Фото соцсети

НАТАЛЬЯ КОМБАРОВА - легкая атлетика, спринтерские дистанции (20 лет). Мастер спорта России. Недавняя юниорка, многократная победительница первенств России среди юниоров и молодежи, этим летом выиграла «бронзу» взрослого чемпионата страны в беге на 200 метров и в эстафете в составе сборной Челябинской области!

Многие считают легкоатлеток самыми обаятельными и привлекательными среди всех спортсменок. С этим вполне можно согласиться, увидев Наталью, как, впрочем, и других ее коллег. Неслучайно легкую атлетику называют «королевой спорта».

Тимур Моргунов - один из сильнейших прыгунов с шестом в мире. Фото Всероссийской федерации легкой атлетики.

ТИМУР МОРГУНОВ — легкая атлетика, прыжки с шестом (25 лет, лучший результат - 6 метров). Мастер спорта России международного класса, один из лучших в мире прыгунов с шестом. Тимур родился в Копейске, начал заниматься легкой атлетикой благодаря бабушке - там пришла в местную спортшколу устраиваться вахтером и взяла с собой внука. Маленький Тимур постоянно «торчал» на тренировках со старшими группами, и постепенно начал сам заниматься легкой атлетикой...

К 18 годам Моргунов был одним из лучших прыгунов шестов в России в своем возрасте, но решил бросить спорт и пойти работать на завод: молодая супруга родила ребенка и нужно было содержать семью. Но тренеры «выбили» Тимуру зарплату и тот остался в спорте. Сейчас он 8-кратный чемпион России, призер чемпионата Европы, победитель многих крупных международных турниров. Одной его из главных вершин стало успешное выступление на престижном международном турнире «Бриллиантовая лига».

В 2018 году в финале он занял первое место и получил за «золото» 50 тысяч долларов, в 2021 году стал третьим и заработал 15 тысяч $. Прибавьте к этому весомые призовые за успехи на этапах «Бриллиантовой лиги» и на других стартах за границей, и сумму смело можно минимум удваивать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru