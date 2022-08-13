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Спорт12 августа 2022 23:00

Топ ярких фото известных спортсменов Челябинска: смотрим, до чего доводит спорт

Подборка ко Дню физкультурника
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
К Дню физкультурника «Комсомолка» подобрала яркие фото и истории известных спортсменов Челябинска. Фото соцсети

К Дню физкультурника «Комсомолка» подобрала яркие фото и истории известных спортсменов Челябинска. Фото соцсети

Быстрее, выше, сильнее, а еще красивее и фигуристее. Так можно переформулировать известный Олимпийский лозунг применительно к празднованию Дня физкультурника. «Комсомолка» подобрала фотографии известных спортсменов Челябинской области, которые, на наш взгляд, могут претендовать на звание самых спортивных и привлекательных. Разумеется, у читателей может быть свое мнение. Делитесь своими комментариями, предлагайте фото. В любом случае, физкультура и спорт — это красота и здоровье. И пример нужно брать с лучших!

В 49 лет Кононец держит себя в прекрасной форме. Фото соцсети

В 49 лет Кононец держит себя в прекрасной форме. Фото соцсети

ДМИТРИЙ КОНОНЕЦ – силовой экстрим (49 лет). Дмитрий в юношестве занимался гребным спортом, окончил училище Олимпийского резерва, занимался силовым троеборьем, но потом подался в силовой экстрим. В начале «нулевых» стал обладателем титула «Самый сильный человек Челябинска». Победитель и призер турниров по силовому экстриму, чемпион России. Дмитрий президент и основатель федерации «Уралстронг-Силачи Руси», кроме того, он чемпион России по кроссфиту 2014 года. В свои 49 лет он успешно работает тренером, и держит себя в прекрасной форме!

Сейчас один из его проектов — дом-гараж. Стройка идет полным ходом. Дмитрий говорит, что все строит своими руками и старается сделать все с минимальными затратами. Такой дом ему нужен для жилья и для того, чтобы хранить там спортивный инвентарь.

Елизавета Карташкова кроме бокса занимается еще и танцами. Фото соцсети

Елизавета Карташкова кроме бокса занимается еще и танцами. Фото соцсети

ЕЛИЗАВЕТА КАРТАШКОВА — бокс (23 года). Мастер спорта России, призер чемпионатов России в этом году на пятерку защитила диплом и сдала госэкзамены в УралГУФК на факультете зимних видов спорта и единоборств.

Лиза рассказала, что на сборы и соревнования всегда берет с собой несколько книг: для развития и для отдыха. Для развития, по ее словам, в последнее время – это книги известного психиатра и психотерапевта, доктора медицины, профессора Стэнфордского университета Ирвина Ялома.

А недавно одна из ведущих спортсменок Южного Урала и сборной России увлеклась хореографией.

— Нужно уметь переключаться, менять нагрузку, атмосферу. Я решила брать уроки хореографии, - рассказала Елизавета. — Правда, это не классическая хореография, а, скажем так, современные танцы.

Денис Ярцев не только руководит спортивной школой, но и продолжает выступать на турнирах. Фото соцсети

Денис Ярцев не только руководит спортивной школой, но и продолжает выступать на турнирах. Фото соцсети

ДЕНИС ЯРЦЕВ — дзюдо (31 год). Четырехкратный призер чемпионатов мира, Мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр-2016 года в Бразилии. Майор полиции.

Дмитрий занимался дзюдо вместе с братом-близнецом Дмитрием. Вместе входили в сборную страны. В детстве боролись друг против друга, иногда договаривались с помощью жребия, кто должен победить. Но, повзрослев, решили, что бороться между собой на турнирах никогда не будут.

Пару лет назад Денис Ярцев открыл в Челябинске свой Центр дзюдо, где сегодня занимаются сотни мальчишек и девчонок.

Ольга Фаткулина и в комбинезоне, и в платье - ну просто красавица! Фото соцсети

Ольга Фаткулина и в комбинезоне, и в платье - ну просто красавица! Фото соцсети

ОЛЬГА ФАТКУЛИНА — конькобежный спорт (32 года). Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, участница Олимпиады в Пекине-2022, чемпионка мира 2013 года, многократный призер чемпионатов мира, рекордсменка России, многократная чемпионка страны. Заслуженный мастер спорта

Ольга не боится трудностей. Если нужно, то тренируется до седьмого пота. Друг Ольги — тоже конькобежец, и тоже входил в состав сборной России.

Ольга Фаткулина редко расстается со своей собачкой — мальтийской болонкой по кличке Шон. Как-то на отдыхе в Сочи конькобежка решила пойти в поход по горам. Взяла с собой Шони, а когда стала переходить горную реку, то оказалась почти по горло в воде, но «Шоника» держала над головой, не давая ему утонуть.

Любопытный ответ от Ольги Фаткулиной получили международные спортивные чиновники, когда попросили российских атлетов вернуть медали за Олимпийские игры в Сочи. Ольга высказалась очень красноречиво и коротко: «Если кто-то попробуют забрать, то засуну медаль ему между булок».

Владимир Иванов владеет рекордом скорости волана - 419 км/час. Фото соцсети

Владимир Иванов владеет рекордом скорости волана - 419 км/час. Фото соцсети

ВЛАДИМИР ИВАНОВ — бадминтон (35 лет). Многократный победитель и призер чемпионатов Европы, России, участник трех Олимпиад (2012, 2016, 2021), победитель и призер международных турниров. Заслуженный мастер спорта России.

Рост у Владимира 201 см, что производит впечатление на соперников и вместе с тем позволяет ставить рекорды по скорости полета волана. Рекорд мира как раз принадлежит Владимиру Иванову и он равен 419 км/ч (это рекорд скорости среди всех спортивных снарядов). Владимир успешно продолжает спортивную карьеру.

Ольга Афанасьева работает тренером и продолжает успешно выступать на турнирах. Фото соцсети

Ольга Афанасьева работает тренером и продолжает успешно выступать на турнирах. Фото соцсети

ОЛЬГА АФАНАСЬЕВА — тяжелая атлетика (32 года). Чемпионка Европы и России, победитель международных соревнований.

Ольга начинала заниматься спортивной гимнастикой, получила звание Мастера спорта, а в 16 лет решила заняться тяжелой атлетикой. В этом виде спорта она стала Мастером спорта международного класса. В 2016 году попала в состав Олимпийской сборной России, но МОК не допустил наших тяжелоатлетов до Игр.

— «Доклад Макларена», на основании которого наших атлетов начали дисквалифицировать «пачками», на мой взгляд, был бездоказателен. Кто-то там что-то сказал, кто-то предположил. Считаю, Олимпиада из праздника спорта превратилась в унылый спектакль, фарс и траур, — рассказывала в интервью «КП» Ольга Афанасьева.

Ольга Афанасьевна давно и успешно работает тренером по фитнесу и единоборствам, но иногда и сама выступает. Так недавно после многолетнего перерыва решила выступить на чемпионате России и сразу завоевала «бронзу».

Кристина Борцова здорово выступала на ринге, она одна из первых российских тренеров по женскому боксу. Фото соцсети

Кристина Борцова здорово выступала на ринге, она одна из первых российских тренеров по женскому боксу. Фото соцсети

КРИСТИНА БОРЦОВА — бокс (29 лет). Призер чемпионатов России, финалистка первенства Европы, победитель и призер международных турниров. С 2006 по 2015 год входила в состав сборной страны. Мастер спорта России. У Кристины два высших образования – физкультурное (УралГУФК) и управленческое (факультет государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ). Сейчас Кристина — тренер спортивных сборных команд Челябинской области. Среди ее воспитанниц — победительница первенства Европы среди девушек Ева Никитина.

Кристина Борцова — одна из первых в России тренеров по женскому боксу, сейчас входит в тренерский штаб женской сборной России по боксу.

В одном из своих интервью Кристина призналась, что в школе нередко дралась с мальчишками, справедливость отстаивала. Но при этом была отличницей. Если даже четверки в дневнике появлялись, родители на тренировку не отпускали.

Андрей Стоцкий один из самых ярких и титулованных боксеров сборной России. Фото Федерации бокса России

Андрей Стоцкий один из самых ярких и титулованных боксеров сборной России. Фото Федерации бокса России

АНДРЕЙ СТОЦКИЙ — бокс (27 лет). Мастер спорта международного класса, чемпион России, победитель Кубка России, чемпион мира среди молодежи, победитель и призер международных и всероссийских турниров. Выступает в тяжелой и супертяжелой весовых категориях — до и свыше 92 кг. Андрей один из самых опытных и титулованных боксеров в сборной УрФО и России (воспитанник челябинской спортшколы «Алмаз»). — Отец меня привел в секцию во втором классе. Уговорил тренера взять в спортшколу, хотя до возраста, когда ребят брали в бокс, я полгода не дотягивал. Но папа уговорил тренера. Я очень благодарен родителям. Они следили за тем, чтобы я не пропускал тренировки. Частенько ездили вместе со мной на соревнования... Сейчас бокс — это мой образ жизни. Семья, дочка и бокс. Дочурка еще маленькая, но жилплощадь хочу приобрести для нее уже сейчас откладываю деньги на покупку квартиры. Кстати, за серебро командного Кубка России сборная УрФО в качестве призовых получила 7 млн рублей, которые распределили между представителями уральской команды (более 30 человек).

Станислава Сидоренко в этом году продлила соглашение с челябинскими «Белыми медведицами». Фото ХК «Белые медведицы»

Станислава Сидоренко в этом году продлила соглашение с челябинскими «Белыми медведицами». Фото ХК «Белые медведицы»

СТАНИСЛАВА СИДОРЕНКО - женский хоккей, нападающий ХК «Белые медведицы» (22 года). Воспитанница челябинской спортшколы имени Сергея Макарова. Старший брат Станиславы занимался хоккеем, и сестра вместе с ним много времени проводила в ледовом дворце «Трактор». Родители отдали дочку в фигурное катание, но она через полгода уговорила их записать в хоккей. Так с пяти лет Станислава пришла в этот вид спорта. До окончания школы она занималась в школе Макарова, а после играла за команды входящие в структуру Женской хоккейной лиги - в Красноярске, Екатеринбурге, Ярославле. Когда в Челябинске возродили профессиональный женский хоккейный клуб, перешла в «Белые Медведицы» (сезон 2021/2022).

В этом году с ней продлили контракт. Кстати, до перехода в «Белые Медведицы» она была лидером ярославских «Ледяных Крыльев», — в 12 матчах набрала 10 (6+4) очков. Про свое хобби Станислава говорит так: люблю алмазные картины и рисование по номерам. Любимый писатель - Стивен Кинг, любимый фильм: «Дневник памяти».

Алена Нурмухаметова в этом году сыграет за женскую хоккейную команду «Ника». Фото соцсети

Алена Нурмухаметова в этом году сыграет за женскую хоккейную команду «Ника». Фото соцсети

АЛЕНА НУРМУХАМЕТОВА - женский хоккей, защитник (30 лет). Мастер спорта России. Начинала играть в хоккей на дворовой площадке вместе с мальчишками. Становилась призером Спартакиады школьников. В 13 лет девушку заметили тренеры и пригласили в лучшую на то время женскую челябинскую команду «Факел». Уже в 15 лет Алену подписала соглашение с екатеринбургским клубом «Спартак-Меркурий», потом играла за «Скиф» из Нижнего Новгорода, другие клубы. Алена - одна из самых известных российских хоккеисток - играла за молодежную и национальную сборную России, занимая призовые места на различных международных турнирах, была призером чемпионата России и чемпионата Казахстана («Томирис», Нур-Султан, сезон 2019/2020).

Алена - мама двоих детишек.

В новом сезоне Алена будет выступать в Лиге Женского хоккея (в чемпионате участвует более 40 клубов) за челябинскую команду «Ника».

Дмитрий Якунин благодаря стараниям и способностям закрепился в составе БК «Челбаскет». Фото БК «Челбаскет»

Дмитрий Якунин благодаря стараниям и способностям закрепился в составе БК «Челбаскет». Фото БК «Челбаскет»

ДМИТРИЙ ЯКУНИН — баскетбол, разыгрывающий БК «Челбаскет» (26 лет, рост 189 см, вес 82 кг). В клубе говорят, что Дмитрий — образцовый пример баскетболиста, который попал в областной состав, начав заниматься баскетболом в Озерске, и благодаря своему трудолюбию и способностям, смог перейти от студенческого (ЮУрГУ) и любительского баскетбола к профессиональному (Дмитрий также играл за молодежный состав «Победной стаи»), играя уже третий сезон в БК «Челбаскет». Дмитрий — победитель престижного международного студенческого турнира World InterUniversities Championships.

— Дмитрий прошел через огонь и воду детского спорта, не сдался под напором «медных труб» в студенческом, своим мастерством и трудолюбием проложил дорогу в профессионалы. Без лишнего пафоса карьера Димы Якунина — это модель той системы, которую мы строим, чтобы как можно больше южноуральских мальчишек и девчонок нашли свой правильный путь в жизни, — отмечает президент челябинского клуба «Челбаскет» Николай Сандаков. В прошедшем сезоне в составе «Челбаскета» Дмитрий провел 29 игр, набрав 267 очков, 60 подборов, сделал 52 передачи и 45 перехватов.

У Дмитрия Якунина дипломы инженера-технолога машиностроения, и педагога. Говорит, что своих детей он обязательно отдаст в баскетбол, но потом они уже сами будут делать свой выбор. - Баскетбол развивает не только физические качества, но и заставляет думать на площадке, находить правильные, разумные решения. Это здорово помогает и в жизни. Да, это не простой вид спорта, но поэтому он и интересный. Слушайте тренера, упорно тренируйтесь, и вы добьетесь успеха, — говорит Дмитрий Якунин. Кстати, в социальных сетях у Дмитрия больше всех подписчиков среди игроков «Челбаскета». Придерживается безлактозной диеты — ни при каких обстоятельствах не пьет молоко.

Вера Энс - мама двоих детишек и чемпионка по бодифитнесу и фитнес-бикини. Фото соцсети

Вера Энс - мама двоих детишек и чемпионка по бодифитнесу и фитнес-бикини. Фото соцсети

ВЕРА ЭНС – бодифитнес, фитнес-бикини (з6 лет). Вера — бронзовый призер International CUP Grand Prix Russia, финалистка чемпионата России по фитнес-бикини, обладательница Кубка России в абсолютной категории фитнес-бикини (35+), обладательницы двух золотых медалей Кубка России, чемпионка УрФО.

Не поверите, но Вера только четыре года назад пришла в тренажерный зал. А год назад уже дважды стала мамой. Через пару месяцев после вторых родов вернулась в спортзал. И снова идеальные пропорции – 90-58-90.

-— Раньше я не была фанаткой «тренажерки». Как говорят, обычная домохозяйка. Мама, которая в декретном отпуске растит и воспитывает детишек. Да, муж постоянно занимался, а я появлялась в зале пару раз в месяц. Как-то раз тренер подошел ко мне и сказал, что у меня есть хороший потенциал для развития. Вместе с супругом разработали программу тренировок, и дело пошло. Появились результаты. После вторых родов я поправилась килограммов на 10, и это нормально. Потом все быстро ушло, и я вернула прежнюю форму. Тут и желание и, наверное, природные данные. Все вместе, — рассказывала Вера в интервью "Комсомольской правде".

Владимир Ткачев один из самых титулованных игроков «Трактора». Фото ХК «Трактор»

Владимир Ткачев один из самых титулованных игроков «Трактора». Фото ХК «Трактор»

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ — хоккей, нападающий ХК «Трактор» (28 лет, рост 182 см, вес 87 кг). С мая 2021 года играет в составе черно-белых. На счету Владимира много регалий — он призер юниорского и молодежного чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина (2018), серебряный призер Олимпиады (2022), бронзовый призер Чемпионата КХЛ (2022). Долгое время играл в казанском «Ак Барсе», после — в ярославском «Локомотиве».

В прошлом сезоне за «Трактор» сыграл 48 матчей, набрал 29 (9+20) очков в «регулярке» и пять (1+4) в 15 матчах плей-офф и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Ткачев говорит, что активно не ведет социальные сети, но и без этого в СМИ появилась информация, что Владимир несколько лет назад встречался и дружил с чемпионкой сочинской Олимпиады-2014 Аделиной Сотниковой. Вместе их видели в 2019 году на свадьбе одного из приятелей Ткачева. Но потом журналисты «раскопали» информацию, что Владимир и Аделина расстались, а фигуристка, якобы, даже заплатила гадалке два миллиона рублей, чтобы вернуть хоккеиста. По информации из открытых источников, зарплата Ткачева в Тракторе составляет более 75 млн рублей за сезон. Владеет двумя иностранными языками.

Евгения Зинурова тренирует детишек и ведет активную общественную жизнь. Фото соцсети

Евгения Зинурова тренирует детишек и ведет активную общественную жизнь. Фото соцсети

ЕВГЕНИЯ ЗИНУРОВА - легкая атлетика, средние дистанции (29 лет). Рекордсменка мира и Европы, чемпионка России, Мастер спорта международного класса. Евгения семь лет занималась фигурным катанием, но потом подружки позвали в легкую атлетику.

— У меня хорошо получалось бегать 400 метров. Я почти сразу начала занимать призовые места на городских соревнованиях. Но тренер пообещал мороженку, если я пробегу 800. Я пробежала, но сил на мороженное уже не осталось. Так и стала специализироваться на 800-метровке, — улыбается Евгения.

Сегодня Евгения Зинурова — посол Всероссийского комплекса ГТО в Челябинской области, работала в центре подготовки по адаптивным видам спорта, активно занимается общественной работой. А еще руководит и тренирует мальчишек и девчонок в своей школе детского бега CHAMPIKIDS. Супруг Евгении Дмитрий Зорин — заместитель спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетике.

Наталья Камбарова успешно выступала в юниорском возрасте, а сейчас добивается высоких результатов и во взрослом спорте. Фото соцсети

Наталья Камбарова успешно выступала в юниорском возрасте, а сейчас добивается высоких результатов и во взрослом спорте. Фото соцсети

НАТАЛЬЯ КОМБАРОВА - легкая атлетика, спринтерские дистанции (20 лет). Мастер спорта России. Недавняя юниорка, многократная победительница первенств России среди юниоров и молодежи, этим летом выиграла «бронзу» взрослого чемпионата страны в беге на 200 метров и в эстафете в составе сборной Челябинской области!

Многие считают легкоатлеток самыми обаятельными и привлекательными среди всех спортсменок. С этим вполне можно согласиться, увидев Наталью, как, впрочем, и других ее коллег. Неслучайно легкую атлетику называют «королевой спорта».

Тимур Моргунов - один из сильнейших прыгунов с шестом в мире. Фото Всероссийской федерации легкой атлетики.

Тимур Моргунов - один из сильнейших прыгунов с шестом в мире. Фото Всероссийской федерации легкой атлетики.

ТИМУР МОРГУНОВ — легкая атлетика, прыжки с шестом (25 лет, лучший результат - 6 метров). Мастер спорта России международного класса, один из лучших в мире прыгунов с шестом. Тимур родился в Копейске, начал заниматься легкой атлетикой благодаря бабушке - там пришла в местную спортшколу устраиваться вахтером и взяла с собой внука. Маленький Тимур постоянно «торчал» на тренировках со старшими группами, и постепенно начал сам заниматься легкой атлетикой...

К 18 годам Моргунов был одним из лучших прыгунов шестов в России в своем возрасте, но решил бросить спорт и пойти работать на завод: молодая супруга родила ребенка и нужно было содержать семью. Но тренеры «выбили» Тимуру зарплату и тот остался в спорте. Сейчас он 8-кратный чемпион России, призер чемпионата Европы, победитель многих крупных международных турниров. Одной его из главных вершин стало успешное выступление на престижном международном турнире «Бриллиантовая лига».

В 2018 году в финале он занял первое место и получил за «золото» 50 тысяч долларов, в 2021 году стал третьим и заработал 15 тысяч $. Прибавьте к этому весомые призовые за успехи на этапах «Бриллиантовой лиги» и на других стартах за границей, и сумму смело можно минимум удваивать.

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