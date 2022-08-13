В Челябинской области украли Вечный огонь с памятника героям Великой Отечественной войны

Памятник испортили ночью. Фото: предоставлено Евгенией Устиновой
В Челябинской области осквернили памятник героям Великой Отечественной войны. Инцидент произошел сегодня ночью в копейском поселке Потанино. Вандалы не только изрисовали мемориал, но и украли Вечный огонь. Об этом рассказала местная жительница Евгения Устинова.
— Чьи-то руки посягнули на светлую память защитников нашей страны в годы ВОВ. Куда мы катимся? Тихий ужас, — недоумевает Евгения.
Фото: предоставлено Евгенией Устиновой
Фото: предоставлено Евгенией Устиновой
Так выглядел мемориал до инцидента. Фото: предоставлено Евгенией Устиновой
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте подтвердили. В полиции пообещали приложить все усилия, чтобы найти виновных в акте вандализма.
— Сотрудниками полиции инцидент в поселке Потанино взят на контроль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения розыскных мероприятий, — прокомментировали в ведомстве.
Это уже не первый случай за последнее время, когда в Копейске портят памятники героям Великой Отечественной войны. В июне 20-летняя девушка проникла на территорию школы №23 и разрисовала баллончиком мемориал. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.
Обновлено. Полицейские нашли вандалов, которые осквернили мемориал героям Великой Отечественной войны в поселке Потанино. Виновниками оказались двое местных 11-летних мальчишек. Ребята не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому на их родителей составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru