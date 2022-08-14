«Два часа ныряли за людьми в воду»: очевидцы спасали детей и женщин из-за шторма на озере Увильды в Челябинской области

Сапы спасенных людей. Слева пытается отогреться девушка. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В субботу на озере Увильды в Челябинской области разошлась непогода. Шторм закинул 13 девушек и 4 детей почти на середину озера. Сап-бордисты оказались в холодной воде и не знали, откуда ждать помощи.

Их заметил в бинокль спортсмен, рыбак, дайвер и предприниматель Альберт Трунов. Мужчина вызвал на подмогу владельцев катеров и лодок и сам отправился вытаскивать тонущих из воды.

Альберт Трунов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Их с берега было видно, но дойти нелегко, потому что волны высокие и ветер сильный. Два часа спасали и ныряли за людьми в воду. На катерах их довезли до берега, сапы потом транспортировали, – рассказал очевидец Александр Одольский "КП-Челябинск".

На помощь откликнулись Игорь Бутузов, Олег Абелев, Илья Олейчик и Евгений Гавриш. В спасении принимал участие и бывший замминистра строительства Челябинской области Сергей Сихарулидзе. Благодаря этим людям, обошлось без жертв.

Вытаскивать людей из воды пришлось очевидцам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Детей и девушек отправили в озеро без спасательных жилетов и инструктажа, сообщили «Комсомолке» очевидцы.

– Сейчас большая проблема. Напокупали люди этих сапов. Без специального костюма или жилета выходят на озера. Их уносит ветром далеко от берега. Оказываются в воде и не могут выгрести. Опасность переохлаждения. Модная забава оказалась крайне опасна для неподготовленных людей. Каждые выходные спасательные мероприятия на озерах, – рассказал очевидец Александр Одольский, директор «Мегаполиса».

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