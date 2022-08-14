Брошенные сапы собирали по всему озеру. Фото: Александр Одольский

Чудом удалось избежать трагедии на озере Увильды в Челябинской области. 13 августа 13 женщин решили устроить праздник на сапах. С собой взяли четверых детей детсадовского возраста. Только посмотреть прогноз погоды никто не удосужился. Группа попала в шторм и чуть не утонула. Спасательная операция длилась около двух часов. КП-Челябинск узнала подробности ЧП.

НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ УМЕЛИ ПЛАВАТЬ

Озеро Увильды большое и при сильном ветре волны становятся смертельно опасными. Но группу на сапах это не смутило.

- Девушки отправились без экипировки, в сланцах. Хорошей подготовки тоже не было, некоторые даже не умели плавать. По всей видимости, они плыли по ветру, и никто не думал, как будут возвращаться обратно. А потом их как веером раскидало по всему озеру, кого-то прибило к островам. Пять девушек утопили весла, то есть им даже грести было нечем, - рассказывает директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли, принимавшая участие в спасательной операции.

Группе повезло. Их с берега, несмотря на большие волны, чудом увидел предприниматель, спортсмен-дайвер Альберт Трунов. Он бросился на помощь на плоту, который у него был. Замерзших от ветра и брызг, обессиленных и напуганных детей и женщин вылавливал уже практически из воды. Но грузоподъемность плота не позволила взять на борт всех. Понтон сам начал затапливаться.

К спасательной операции подключились все, кто мог оказать помощь. Люди вышли на катерах, яхтах, лодках, чтобы вытащить из воды потерпевших.

Ныряли в воду и спасали почти два часа. Детей сразу эвакуировали в санаторий «Увильды». А сапы отбуксировали на катерах к берегу.

- Человек в воде такой температуры получает переохлаждение через 20-30 минут. Они около часа болтались, еще непонятно, как на здоровье отразится, - рассказывает очевидец, директор РК «Мегаполис» Александр Одольский.

В спасательной операции принимали участие помимо Альберта Трунова Игорь Бутузов, Олег Абелев, Илья Олейчик, Евгений Гавриш и бывший замминистра строительства Челябинской области Сергей Сихарулидзе. Благодаря им, обошлось без жертв.

ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Но теперь возникают другие вопросы – как неподготовленная группа вышла на воду и что делать, чтобы избежать трагедий.

Елене Нарделли не раз приходилось наблюдать, как люди рискуют своими жизнями, пренебрегая простыми правилами безопасности:

- Неподготовленные туристы думают, что плыть на сапе проще простого. Некоторые даже стоять на нем не могут, гребут сидя. Не смотрят прогноз, даже на небо не взглянут. В прошлом году к нашему понтону в страшный ливень прибило сап с семьей. Муж, жена и двухгодовалый ребенок решили покататься, но сразу началась ужасная гроза с молниями, сильным дождем. К счастью, они сумели добраться до берега. Я называю это «тур для дур». Звучит грубо, но, когда на кону жизнь, нужно думать головой. Озеро Увильды большое, глубокое и коварное. Даже когда ветер около 3 м/с, я не разрешаю спускать сапы, а тут было все 8-9 м/с.

Как оказалось, сапы женщины взяли в аренду, хотели отметить корпоратив.

- По всей видимости, те, кто сдает в прокат, даже не поинтересовались, в какое время группа выйдет на воду, не проводили инструктаж, что нужно смотреть прогноз погоды, что нужно обязательно быть со спасжилетом. Я давно считаю, что необходимо вводить общие правила – обязательно спасательный жилет, экипировка, гид-инструктор, - рассуждает Елена Нарделли.

Александр Одольский, после увиденного, тоже считает, что откладывать введение правил нельзя:

- Модная забава оказалась крайне опасна для неподготовленных людей. Каждые выходные спасательные мероприятия на озерах.

Озеро Увильды относится к особо охраняемой природной территории. Здесь запрещены выезды с бензиновым мотором. На таких плавсредствах разрешено передвигаться только инспекторам ОГУ ООПТ или ГИМС. Они охотятся за нарушителями и выписывают штрафы. Но делают это в хорошую погоду, а в случае ЧС пострадавшим на воде обратиться некуда.

- Помощь требуется довольно часто. На островах даже памятники установлены утонувшим. Но близлежащий пункт поисково-спасательной службы находится в Кыштыме, то есть добраться до озера сотрудники смогут в течение часа, а это очень долго. На мой взгляд, здесь давно требуется спасательный пункт и предупреждения от МЧС о непогоде, которые получали бы отдыхающие.

В минздраве сообщили, что информацию о состоянии здоровья спасенных женщин и четверых детей еще не поступала.

В поисково-спасательной службе заявили, что в тот день сразу несколько групп отдыхающих оказались в бедственном положении. В 14.00 сигнал послали три молодых человека, которые на открытой воде не смогли справиться с ветром и высокой волной.

Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС нашли сапбордистов на одном из островов и доставили их к берегу.

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