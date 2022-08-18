Вот такие объявления висят на подъездах жильцов дома на ул.Братьев Кашириных, 105-а. Фото: читатель КП-Челябинск

На подъездах дома 105-а на улице Братьев Кашириных в Челябинске появились объявления от управляющей компании, в котором говорится о мошенничестве и рейдерском захвате дома УК-однодневкой. Жители в панике – на днях было собрание собственников, на котором предложили сменить управляющую компанию с «ДЕЗ Калининского района» на УК «Инициатива». Кому теперь верить?

ЖИТЕЛИ НЕ ПОНИМАЮТ

Дом на Братьев Кашириных, 105-а – лакомый кусочек для любой управляющей компании: в девятиэтажке 16 подъездов и сотни жильцов. Правда, при этом огромные долги за коммунальные услуги. Причем одни – не платят чисто из принципа: по их мнению, УК ничего не делает, за что им перечислять деньги? Другая часть жителей, в основном тех, кто недавно сюда переехал, проблем не видит.

— Мы живем здесь с 2019 года. Да, дом старый, многое требует ремонта, но особых нареканий к УК лично у меня не было: дворники постоянно убираются у подъездов и на площадках, чистят снег, летом – косят траву. Просила заделать швы, потому что дуло – сделали, жаловалась на засохшие деревья – их подпилили, — говорит Светлана. – Поэтому в конце июня, когда появилось объявление о собрании собственников, на котором будут обсуждать переход в другую УК, я удивилась.

Жильцы в растерянности - кому верить? Фото: читатель КП-Челябинск

Светлана посетила собрание, на котором инициативная группа собственников говорила жителям, что «ДЕЗ Калининского района» не справляется, поэтому приходят большие платежи за капремонт, что вообще мало кто готов «взяться» за дом. Но больше всего женщину смутила фраза, что бюллетени голосования с заполненными персональными данными уже готовы. А когда через пару дней на дверях подъезда появилось объявление от «ДЕЗ Калининского района» с предупреждением о мошенничестве и рисках двойных квитанций, она перепугалась не на шутку.

— Я пыталась записаться на личный прием к директору ДЕЗа, но мне не удалось: по указанному номеру телефона никто не отвечает, - говорит Светлана (у нас, кстати, тоже не вышло, - прим. редакции). – И как нам теперь быть, чтобы избежать всяких рисков? В доме живет много пожилых людей и семей с маленькими детьми, не хотелось бы, чтобы эти социальные слои населения были обмануты.

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО

А вот вторая часть жителей настроена более категорично. Мы поговорили с председателем инициативной группы жильцов Андреем Исаковым. Он рассказал КП-Челябинск, что инициатива досрочно расторгнуть договор с «ДЕЗ Калининского района» принадлежит именно жильцам:

— Проблем в нашем доме достаточно, и нынешняя УК не справляется со своими обязанностями. Мы постоянно сидим, то без воды, то без света. Постоянные протечки, коммуникации ужасные. Тут сгорел циркуляционный насос, так мы две недели сидели без горячей воды. На заявки не реагируют, а впереди зима – как мы с таким подходом будем зимовать? – говорит Андрей Исаков, добавляя, что вообще нынешняя УК – почти банкрот.

У дома разбитый асфальт, но больше жители боятся наступления отопительного сезона. Фото: читатель КП-Челябинск

По словам Андрея Исакова, инициативная группа отправила запросы в несколько УК, но согласилась встретиться с жильцами только УК «Инициатива»:

— Они предложили тариф в два раза меньше, чем мы платим сейчас. И вообще – не понятно, куда сейчас уходят наши платежи. Счета выставляет некая компания «Крон». Почему не ДЕЗ?

Он заверил, что по капремонту по дому будет также сформирован спецсчет. Главное – сейчас проголосовать. Поэтому инициативная группа сейчас ходит по квартирам, собирая подписи.

МЫ – НЕ РЕЙДЕРЫ!

В УК «Западный луч», в которую входит УК «Инициатива», куда планируют уйти на обслуживание жители дома по Братьев Кашириных, 105-а, «Комсомолке» объяснили, что ни о каком рейдерском захвате речи не идет, а все данные о собственниках получены из Росреестра.

— Жители обратились к нам за помощью сами. Будет так, как они решат. Я был на очной встрече с собственниками, мы все разъясняли, — рассказал генеральный директор УК «Инженерный комплекс Западный луч» Андрей Звигинцев. — Сейчас с жильцами работает инициативная группа.

В «Инженерный комплекс Западный луч», которая, к слову, связана с семьей известного в Челябинске предпринимателя Сергея Вайнштейна, входят четыре управляющих компании: УК «Западный Луч», УК «Инициатива», УК «Горизонты Восток», УК «Гагарин Резиденс». «Инициатива» ранее называлась УК «ЖКХ Наш дом», УК «Наш дом Чурилово». По данным ГИС ЖКХ, она обслуживает три дома в Чурилово и один на Энгельса. Как заверил, Андрей Звигинцев, у ИК «Западный луч» и входящих в него управляек в штате 150 человек и налаженная диспетчерская служба, плюс к работам привлекаются подрядчики.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА

А что не так с ДЕЗ Калининского района? Раньше УК входила в пятерку крупнейших и обслуживала порядка 400 домов в Челябинске. Но сейчас ситуация изменилась. По данным ГИС ЖКХ, в управлении ДЕЗа сейчас всего 149 домов. Судя по документации, дома «разбежались» по нескольким УК, часто фигурирует «Мой дом Урал», присутствует «Эйлика», «Скаут», «Лига». Некоторые дома переходили в новую УК скопом – по несколько за раз. Разбираемся, как так вышло.

«ДЕЗ Калининского района» в 2013 году организовал челябинский предприниматель Андрей Герасименко (ему принадлежит санаторий «Утес» и еще ряд предприятий) и бизнесмен Сергей Мелехин (гостиница «Иремель», предприятия в Челябинске и Учалах). Постепенно доля Мелехина уменьшалась, а в январе 2019 года 100% акций перешли московской компании АО «Домком Инвест», в конце года – к столичной «ПИК Инвестпроект», конечными владельцами которой значатся Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (11,42%), Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан (0,55% ) и Qatar Holding LLC (0,44%).

Но, по данным «Контур.Фокус», уже через две недели ДЕЗ перешел акционерному обществу «Инфо Ком», образованному в феврале 2019 года. Держателем реестра акционеров значится АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». «Инфо Ком» - это микропредприятие с чистой прибылью за 2021 год в 102 тысячи рублей. При этом у «ДЕЗ Калининского района Челябинска» прибыль за прошлый год составила 3,8 млн рублей.

В 16-подъездном доме сотни квартир. Фото: читатель КП-Челябинск

В связях как учредитель компания значится еще пяти челябинских компаний, в том числе УК «Диалог», «Строитель-97», «Унита», «Деметра» и «Авилиум». Есть несколько компаний в Набережных челнах, Москве и Пензе.

Год назад – летом 2021 года налоговая инспекция провела проверку работы компании и нашла нарушения. ФНС пришла к выводу, что в 2016-2018 годах предприятие и его руководитель создали 17 подрядных организаций, чтобы уйти от налогов. После чего налоговая доначислила ДЕЗу около 400 млн рублей, включая НДС, страховые взносы, пени и штрафы. По нашим данным, дело дошло до блокировки счетов. Но в конце июля 2022 года Арбитражный суд признал это решение недействительным.

На сегодняшний день у «ДЕЗ Калининского района» осталось 149 домов. Процесс перехода в новые УК идет. Если вы будучи собственником вдруг узнали, что вас без ведома перевели в другую обслуживающую организацию или столкнулись с другими проблемами в сфере ЖКХ – пишите нам на почту kpchel@phkp.ru или Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77.

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