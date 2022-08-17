В Челябинской области суд встал на сторону отца, зарезавшего двухлетнюю дочь на руках у матери

Рамиз Асфандияров будет полтора года находиться в колонии общего режима. Фото: Троицкая Телерадиокомпания / Youtube.com

В Челябинской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Троицка Рамизу Асфандиярову, который во время ссоры с женой нанес смертельный удар ножом двухлетней дочери. За совершенное преступление мужчине назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом КП-Челябинск сообщили в суде.

Трагедия произошла ночью 4 февраля в квартире одного из домов города Троицка. Как установили суд и следствие, во время ссоры пьяный Рамиз Асфандияров бросился с ножом на гражданскую жену, которая держала на руках двухлетнюю дочь. Отец случайно ранил девочку под коленку и рассек ей артерию. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от обильной кровопотери.

Изначально гособвинение просило назначить Асфандиярову 12 лет колонии строгого режима. Мужчине вменяли покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Однако адвокат обвиняемого попросил суд переквалифицировать дело подзащитного на обвинение помягче, сославшись, что умысла навредить ребенку не было. В итоге Асфандиярову вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ).

В Следственном комитете по Челябинской области с вердиктом суда не согласны. В ведомстве заявили, что будут настаивать на обжаловании приговора.

— Следственные органы ходатайствуют перед органами прокуратуры об обжаловании приговора в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении тяжкого преступления в отношении малолетнего, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Осужденный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжких преступлений. О семье известно, что она многодетная и не числилась как неблагополучная. Помимо двухлетней девочки у родителей осталось еще трое детей.

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