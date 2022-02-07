Жителя Челябинской области, зарезавшего двухлетнюю дочь, отправили в СИЗО на два месяца

Мужчина набросился гражданскую жену, а попал в дочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд избрал меру пресечения 32-летнему жителю Троицка, который зарезал двухлетнюю дочь, покушаясь на ее мать. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Мужчина обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) и покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

— Ранее обвиняемый неоднократно привлекался в уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, новое преступление совершил в период непогашенной судимости, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 февраля. Во время бытового скандала мужчина набросился с ножом на свою сожительницу. Официально они не были женаты. Но пострадала их двухлетняя дочь, которая в этот момент была на руках матери. Малышку не удалось спасти, она умерла в больнице.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что семья многодетная, помимо двухлетней девочки, осталось еще трое детей. Как неблагополучная семья не числилась.

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