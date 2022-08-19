Куда бежать: появилось видео с трассы Парижского полумарафона-2022

Организаторы заканчивают возведение стартового городка. Фото: организаторы Парижского полумарафона-2022

Участники VII Парижского полумарафона в субботу 20 августа пробегут по живописнейшим местам Нагайбакского района и окрестностям села Париж. Такие забеги, когда участники бегут не по асфальту, а по пересеченной местности, обычно называют трейловыми. Именно такую дистанцию преодолеют участники полумарафона, а также те, кто решил пробежать 5 и 10 километров. В программу спортивного праздника также войдут детский забег на 150 метров, трасса протяженностью один километр, велозаезд на 10 км и скандинавская ходьба на 5 км. Организаторы постарались сделать так, чтобы у участников был выбор.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

А накануне Парижского полумарафона мы попросили одного из организаторов снять на видео, как выглядит трасса забега. Сотрудник челябинского горспортуправления (МБУ «Спортивный город») Михаил Щелконогов, который будет сопровождать участников на полумарафонской дистанции, сделал несколько «картинок» с трассы. Михаил рассказал, что со старта все побегут по асфальту, а уже примерно через полкилометра свернут на проселочную дорогу в лес. Снова на асфальт выбегут только примерно метров за 300-40 до финиша.

- Набор высот на всей полумарафонской трассе небольшой – примерно 70 метров. Так что каких-то существенных подъемов не будет. Зато места действительно живописные. Смешанный лес – в основном, березы и сосны. Есть открытые участки. Думаю, что всем участникам трасса понравится. Тем более, побегут все вместе. Так всегда веселее. Финишный городок тоже здорово обустроен. Есть места для зрителей, для болельщиков. Много зон активности, фудкорта, сценическая площадка. Рядом в центре Парижа – наша уральская Эйфелева башня. Уверен, это будет крутой спортивный праздник, - поделился впечатлениями Михаил.

Кстати, Михаил не так давно стал героем нашего материала, где он поделился впечатлениями о том, как проехал 3500 километров от Челябинска до Крыма.

БЛЮДА КУХНИ НАГАЙБАКОВ

На Парижский полумарафон-2022 зарегистрировались участники из различных регионов России – Москвы, Московской области, Тюмени, Кургана, Оренбурга, Башкортостана, Республики Казахстан. Больше всего из Челябинской области. Всего более 2000 участников. Организаторы сообщили, что на спортивный праздник приедет и около 2500 гостей.

На старт выйдут и руководители областной администрации, министерств, ведомств, районных администраций. Среди них — губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместители главы региона Егор Ковальчук, Анатолий Векшин, министр спорта Александр Гриб и еще ряд VIP-гостей.

Организаторы рассказали, что в стартовом городке каждому найдется место для развлечений: игровые площадки для детей, фудкорт с блюдами национальной кухни нагайбаков, шашлыками и другими закусками, ярмарка и мастер-классы от ремесленников, VR-музей от Исторического парка «Россия — Моя история». На главной сцене выступят самобытные и колоритные коллективы Челябинской области, которые представят свои самые яркие творческие номера. Хэдлайнером концертной программы станет группа «Трэнд Бэнд».

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет – фирменную футболку и рюкзак. На финише каждому вручат уникальную медаль, на которой изображена местная Эйфелева башня и символ забега — гусь в кроссовках.

Кто из известных спортсменов станет участником Парижского полумарафона-2022

На старт выйдет Олимпийский чемпион по легкой атлетике (2004) Юрий Борзаковский, бронзовый призер чемпионата России 2022 по марафону Евдокия Букина, победитель первенства России среди молодежи Никита Павлов, призер первенства России среди юниорок Анна Минуллина, победительница спартакиады России среди учащихся до 18 лет Арина Кострикова, победительница первенства России до 18 лет Анастасия Садыкова.

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