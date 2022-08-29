Много музыки, хоккеисты и медведь на сцене: собрали самые яркие фото с фестиваля «Трактора» в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 28 августа состоялся Traktor Winline Fest — летний фестиваль хоккейного клуба «Трактор».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы собрались на площади возле КРК «Мегаполис». Многие поклонники «Трактора» пришли в одежде фирменных цветов команды — черного и белого. Перед колесом обозрения построили сцену. Выступали Feduk, Slame, Кирилл Скрипник и Егор Шип.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любителям хоккея передали привет из будущего: показали визуальный концепт и клубную стилистику, которой будут придерживаться в «Тракторе» в новом сезоне. Год для клуба юбилейный: в декабре «Трактору» исполнится 75 лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На фестивале провели также презентацию команды и разыграли абонементы на посещение будущих хоккейных матчей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздник продолжался и после наступления темноты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые поклонники челябинского хоккейного клуба, впрочем, оказались недовольны. В соцсетях они жалуются, что любимым игрокам на фестивале уделили слишком мало времени. Нашлись и те, кто приревновал к молодым посетителям фестиваля: челябинцам показалось что юноши и девушки собрались на празднике исключительно ради любимого исполнителя — Егора Шипа.

— Даже когда было представление команды, орали: «Уйдите отсюда, верните Шипа». Чисто пришли на концерт, а на «Трактор» и вовсе забили, — возмущается одна из посетительниц фестиваля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Другая участница праздника, наоборот, оценила музыкальную составляющую наравне со спортивной.

— Мы дождались представления команды и потрясающее промо об истории команды, которое пробило на слезу. а потом Федук раскачал толпу, было круто, — рассказала она.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, «Трактор» накануне стал обладателем Кубка губернатора-2022, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:1.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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