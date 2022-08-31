Покусала девушку и двоих детей: в Магнитогорске обезьяна выскочила на улицу и напала на жителей

От нападения обезьяны пострадали минимум трое Фото: Елизавета Клищенко

В Магнитогорске Челябинской области обезьяна прямо на улице напала на людей. Откуда взялся примат — неизвестно. Горожане заметили его на улице Ленинградской и сняли на видео.

По словам очевидцев, сначала обезьянка разгуливала и никого не трогала, но потом пошла в атаку. От ее царапин и укусов пострадали несколько магнитогорцев, уже есть обращения в травмпункт.

— Сначала она выбежала на дорогу, я ее чуть-чуть отталкивала на тротуар, она меня укусила, — рассказывает пострадавшая Елизавета Клищенко. — Я вызвала полицию, они сказали ожидать, но она-то бегает. Нам разрешили ее завести в какой-то магазинчик, дали помидор, я ее пыталась заманить, и она кинулась. Потом она укусила мальчика лет 10 и девочку. Родители этой девочки пытались ее поймать, она кинулась на мужчину, и он ее пнул в морду.

Сейчас девушка ждет очередь в травмпункт, раны начинают опухать Фото: Елизавета Клищенко

После этого обезьяна побежала в стоматологическую клинику. Вероятно, после пинка от мужчины она хотела проверить зубы, но передумала и выскочила в окно. Еще немного побродив по улицам и не дождавшись никаких вкусняшек, обезьяна рванула в сторону поселка Крылова. Сейчас ее вовсю разыскивают и пытаются поймать.

— Если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию. Не предпринимайте попыток поймать животное самостоятельно, — сообщает магнитогорская полиция.

Самой обезьяне будет лучше, если люди ее поймают как можно быстрее, поскольку она зарулила не в тот квартал. Полгода назад мы писали про огромного алабая, который залез в чужую машину и пять часов рычал на водителя, не пуская его в салон. Этот песель обитает как раз в поселке Крылова. Будем надеяться, что два мастодонта, кошмарящих магнитогорцев, не встретятся и не устроят битву за чемпионский пояс.

Этим летом в Московской области ребенок попал в больницу после нападения обезьяны. Тот примат сбежал из частного зоопарка. После случившегося, депутат Госдумы предложил ввести ответственность для владельцев сбежавших диких животных.

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