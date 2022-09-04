Глава челябинского поселка застрелил друга во время ночной охоты

Алексей Егоров случайно выстрелил в 57-летнего товарища Фото: Петропавловское сельское поселение

Глава Петропавловского сельского поселения застрелил друга во время охоты в Уйском районе Челябинской области. Инцидент случился ночью 4 сентября. Как стало известно КП-Челябинск, Алексей Егоров выстрелил из карабина и случайно попал в своего товарища. Тот получил ранение левого бедра и истек кровью до того, как приехали медики. Погибшему было 57 лет.

Егоров сам позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Сейчас инцидентом занимаются сотрудники Следственного комитета. Они установят обстоятельства инцидента, затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, похожая ситуация была в Нязепетровском районе Челябинской области год назад. Товарищи вышли на охоту, и один случайно застрелил другого. Осознав, что произошло, стреляющий мужчина покончил с собой.

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