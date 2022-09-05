Челябинский ветеринар подарил Диме Билану плюшевого тигра-дзюдоиста

Дима Билан Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный ветеринар Карен Даллакян на II Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке подарил Диме Билану плюшевого тигренка в кимоно – талисмана чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Челябинске в 2014 году. Выбор подарка неслучаен, поскольку у игрушки есть реальный прототип. Речь идет о тигре Жорике, спасенным ветеринаром 13 лет назад.

— Сейчас он жив и здоров, находится в Хабаровском крае в реабилитационном центре «Утес». Это вот такие талисманы еще в 2014 году разъехались по всему миру – дарим тебе. Всего четыре штуки остались, — сказал Даллакян, вручая подарок артисту.

Челябинский ветеринар пригласил Диму Билана поглядеть на Жорика в реабилитационный центр. Певец ответил, что поедет вместе с ним в Хабаровский край, если только получится вынуть себя из плотного графика.

Напомним, на «полях» форума Дима Билан рассказал, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Животное с рождения страдает катарактой и видит лишь силуэты. Артист признался, что с большим удовольствием взял шефство над животным.

Карен Даллакян представил на форуме проект репатриации амурского тигра Гектора. Животное недавно перевезли в реабилитационный центр в Хабаровск. Тигр будет жить по соседству со своим названным братом Жориком.

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