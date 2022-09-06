Погибший на Камчатке альпинист из Магнитогорска преподавал в университете

Погибшему профессору было 46 лет Фото: Рушан КАЮМОВ / МГТУ им. Г. И. Носова

Сегодня, 6 сентября, стало известно, что среди погибших туристов в горах Камчатки оказался преподаватель из Челябинской области. Игорь Михайловский работал профессором в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова.

В учебном заведении рассказали, что официальной информации о его гибели пока не поступало, до 10 сентября у Михайловского был отпуск.

— Игорь Александрович — доктор технических наук, числится в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей. Основное место его работы — НПО «Белмаг». Пока у нас не было информация, что это действительно он погиб, мы ждем подтверждения. В данный момент человек находится в отпуске до 10 сентября. С ним пытались связаться, но его телефон отключен.

В НПО «Белмаг» подтвердили информацию о том, что Михайловский работает на их предприятии, но от других комментариев отказались.

Информацию о погибших туристах предоставил Следственный комитет Камчатки. Известно, что Игорь Михайловский родился 24 января 1976 года в Магнитогорске. В 1998 году мужчина окончил горно-металлургическую академию, а в 2011 году защитил докторскую по теме «Повышение результативности производства шаровых шарниров на основе регламентации комплекса требований к качеству изделий и материалов». На момент гибели профессору было 46 лет.

Напомним, 3 сентября 12 туристов отправились на покорение вулкана Ключевская сопка. На высоте около 4 000 метров пятеро из них сорвались и погибли. Позже появилась информация о смерти еще четверых. В итоге выжили инструктор со сломанной ногой и двое туристов, которым во время похода стало плохо, и они остались ждать помощи в доме вулканологов. На протяжении двух дней спасатели не могли подобраться к застрявшим альпинистам из-за плохой погоды, их эвакуировали только сегодня утром.

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