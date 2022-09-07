Пара бросила профессиональный спорт, чтобы стать земскими тренерами в селе Челябинской области

Татьяна переехала в село к мужу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Комсомольская правда-Челябинск» продолжает проект «Земские». Вслед за врачами и учителями в маленькие населенные пункты потянулись тренеры. Для них в регионе тоже создают особые условия. Но довольны ли они?

Татьяна Костюнина бросила профессиональный спорт, вышла замуж и недавно перебралась из Тюмени в небольшое село Уйское Челябинской области. Здесь девушка вместе с супругом тренирует детей и взрослых и готовит профессиональных лыжников.

Таня занимается лыжным спортом с 6 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Татьяна Костюнина встала на лыжи еще в шесть лет. Много тренировалась и сама не заметила, как влюбилась в этот спорт. Первый тренер и родители предложили Тане съездить на просмотровый сбор в Тюмень. Благодаря высоким результатам, 15-летнюю девочку из Кировской области зачислили в сборную Тюменской области.

За шесть лет в профессиональном спорте девушка успела стать мастером спорта России. Параллельно окончила Тюменский колледж по профессии «Адаптивная физическая культура».

− В июне я оставила профессиональный спорт и вышла замуж. Постоянно на сборах по стране или за границей и времени, чтобы приехать домой, практически нет. Поэтому приняла решение завершить спортивную карьеру во благо семьи, − улыбается Таня.

Муж Татьяны Виктор Белов тоже профессиональный спортсмен – мастер спорта России по биатлону. Он тоже входил в сборную Тюменской области.

− Познакомились мы в Тюмени на лыжно-биатлоном центре. С тех пор мы вместе. Продвигаем лыжный спорт в селе, − рассказывает Татьяна. − Родом сам он с Уйского , жили на расстоянии довольно неплохо , после сборов всегда приезжала к нему в Уйск. Место мне очень понравилось и я решила остаться здесь.

Именно муж и рассказал Татьяне о программе «Земский тренер».

Сейчас тренер ждет инвентарь для спортсменов и любителей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Татьяна уже успела приступить к тренировкам. На занятия к ней приходят и профессионалы, и любители. В группах есть и те, кому за 45. Кто-то приходит из любопытства, все-таки всем интересно познакомиться с профессиональным лыжником.

− У меня горят глаза делиться профессиональным опытом. Люблю свое дело, лыжным гонкам я посвятила свою жизнь с 6 лет. В мои тренировочные планы входят силовые тренировки, кросс-походы, имитация и многое другое. Мои спортсмены говорят, они очень рады, что у них в селе появился профессионал своего дела. Желающих заниматься спортом стало много, − добавляет тренер.

На что потратит миллион, девушка еще не знает. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Занятия Татьяна проводит на базе спортивной школе. Тренер в лыжных гонках там был и до этого, а вот с самими лыжами оказались проблемы.

− Пока инвентаря нет. Ждем, что он придет в ближайшее время. Это проблема муниципалитетов − они должны обеспечивать лыжным инвентарем, - объясняет молодой тренер.

− Чем вам нравится село Уйское?

− Отсюда открывается прекрасный вид. Экологически чистое место и, самое главное, есть рельеф для тренировочного процесса.

В Уйском Татьяна всего пару месяцев, а положительные перемены уже намечаются. По правилам программы «Земский тренер» она должна прожить в селе пять лет, а вот миллион может потратить на что захочет.

− Не загадывала, что будет через пять лет. На данном этапе хочу вырастить достойных спортсменов, чтобы смогли выбиться в большой спорт. Ведь дорога туда уже проложена, главное желание тренироваться, трудиться и только тогда будет результат. А также в наших с мужем планах проводить именные состязания «Соревнования на призы Мастеров Спорта». А миллион пока не думали на что потратить. На развитие спорта скорее всего, − отмечает Татьяна.

На занятия приходят и взрослые, и дети. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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