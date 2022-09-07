Такого еще не было! В Челябинской области появились новые схемы телефонного мошенничества

Людмила Панина рассказала, почему стоит поставить блокировку на звонки от неизвестных в мессенджерах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Телефонные мошенники в Челябинской области сегодня используют порядка 10-15 схем отъема денег. Они модифицируются, подстраиваются под текущую ситуацию в экономике, политике, мире. В последнее время в регионе появились три новые схемы мошенничества. Об этом рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

ЗВОНКИ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ

— Первая схема — это звонки через мессенджеры. Звонящий представляется клиентским менеджером банка и сообщает, что поступила заявку на смену номера телефона, к которому привязан личный кабинет, просят подтвердить это. И в зависимости от ответа либо сразу говорят, что по счету зафиксирована попытка списания денег, либо аналогичный звонок поступает через какое-то время, — говорит Людмила Панина, добавляя, что для убедительности мошенники прибегают к помощи голосового помощника: есть сначала звонит робот, а потом жертву переключают на якобы сотрудника банка.

Как объяснила Людмила Панина, суть в том, что человек, получив такую тревожную информацию о смене номера, о переводе денег, оформлении кредита, начинает беспокоиться и паниковать. И тогда на «помощь» приходит лжесотрудник банка. Он сообщает, что для отмены списания денег и других манипуляций, нужно сообщить данные карты, секретную информацию, пароли и коды, логины личного кабинета.

— Почему мошенники ушли в мессенджеры? Все просто — у них для мошенников есть ряд преимуществ. Во-первых, звонок, даже из-за границы бесплатный. Во-вторых, в мессенджерах нет встроенной блокировки спама и определителя номера. Даже если в телефон он установлен, при звонке в мессенджер человек видит просто номер — без информации о возможных жалобах и подозрениях на мошенничество, — говорит Людмила Панина.

Она напоминает: реальные сотрудники банков никогда не звонят через мессенджер и не запрашивают секретную информацию. Людмила Панина посоветовала для защиты от этого вида мошенничества установить запрет на входящие звонки от незнакомых лиц.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗВОНКИ ОТ ЯКОБЫ ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ

Вторая схема, о которой рассказала Людмила Панина, это звонки от якобы оператора сотовой связи. Вариантов здесь может быть несколько. Один из них – сообщение, что к номеру по договору привязана платная услуга, которую ему предлагают отменить. А для этого нужны секретные данные, пароли и коды доступа. Но мошенники могут пойти и дальше, сообщив, что у человека заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для убедительности даже называется пункт в договоре.

— Но нужно помнить, что в нем также говорится, что если ни с одной из сторон не поступает информации о прекращении договора, он автоматически пролонгируется. И для этого не нужно предпринимать никаких действий, — напоминает Людмила Панина.

Она уточняет: цель этой всей схемы — с помощью одноразовых кодов перехватить доступ к управлению телефоном, а соответственно и к счетам, чтобы похитить деньги.

— При получении звонка от любой организации, прежде чем принять решение (особенно если оно касается денег и счетов), перепроверьте информацию. Обратитесь самостоятельно к оператору или в банк по телефону, указанному на банковской карте. Но уточню: никогда не совершайте обратный звонок, — говорит Людмила Панина.

УТЕЧКА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

Еще одна схема, которую активно пользуют сейчас мошенники, сообщение об утечке паспортных данных. Якобы они попали в открытый доступ и ими сейчас пользуются мошенники. Причем сам звонок может идти как от имени «сотрудников правоохранительных органов», так и от имени Банка России.

— Мошенники говорят, что к паспортным данным привязан единый межбанковский счет, открытый в ЦБ, на нем содержится вся информация обо всех счетах в банках и количестве денег на них. Дальше мошенники говорят, что по счету прошла мошенническая операция, и для сохранения денег их нужно перевести на «безопасный счет», — говорит Людмила Панина. — Помните, никакого внутрибанковского счета не существует, Банк России не открывает счета и никогда не звонит физлицам.

Она объяснила: мошенники очень убедительны в своих рассуждениях, обладают профессиональной терминологией, используют методы социальной инженерии. Поэтому если у вас закралось хоть малейшее подозрение, что звонит мошенник — прекращайте разговор. Напомним, за 8 месяцев 2022 года южноуральцы отдали мошенникам больше 800 млн рублей!

Банк России ведет большую работу в борьбе с кибермошенничеством. В том числе, инициирует блокировку номеров, с которых звонят мошенники. Номера попадают в поле зрения, когда клиенты банков сообщают о попытках мошенничества или о факте мошенничества. Информация попадает в базу Банка России — в специальное подразделение ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере). По итогам второго квартала в России были заблокированы 117,5 тыс. телефонных номеров — в 10 раз больше, чем в этот же период прошлого года. Заблокированы 2,8 тыс. интернет-ресурсов — чаще всего это поддельные страницы банков и сайты финансовых пирамид.

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