Расписание общественного транспорта в День города Челябинска: изменения в маршрутах 10 сентября 2022

Автобусы изменят часть маршрутов, а трамваи изменят конечные точки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году 10 сентября дороги перекроют дважды – сначала из-за концерта на Театральной площади, а затем в центре из-за салюта. Поэтому в День города изменится расписание общественного транспорта. Публикуем изменения в маршруте трамваев, троллейбусов и автобусов в Челябинске.
Возле Театральной площади ездит только троллейбус № 5. Он изменит маршрут с 16:30 до 23 часов. Вместо улицы Тимирязева поедет по проспекту Ленина – через площадь Революции.
С 19:00 троллейбусы № 7 (ЧМК – Свердловский проспект – АМЗ) и 12 (Молдавская – Свердловский проспект – АМЗ) ездить не будут.
По обычным маршрутам, но с увеличенными интервалами будут передвигаться троллейбусы:
- № 10 (Лесопарковая – проспект Ленина – Солнечный берег);
- № 14 (Лесопарковая – Энгельса – ЧМК);
- № 17 (Молдавская – проспект Ленина – железнодорожный вокзал);
- № 19 (Лесопарковая – проспект Ленина – поселок Первоозерный).
С 19:30 движение трамваев до завода им. Колющенко и на Медгородок прекратится. Изменения в маршрутах других «рогатых» выделили полужирным шрифтом:
- № 3 и 20 (ЧМК – Российская – Труда – Трамвайное депо №1);
- № 5 (ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС);
- № 6 (ЧТЗ – Труда – Российская - кольцо Ворошилова);
- № 7 (ЧГРЭС – Российская – Труда – Харлова (кольцо КБС))
- № 16 (Чичерина – ЧЭМК)
- № 22 (Чичерина – Горького – Чистопольская).
Что касается автобусов, то их расписание после 19:00 также поменяется:
- № 8 (Мамина – пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Ак. Королёва);
- № 15 (ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – пр. Ленина – ПКиО);
- № 18 (Автобусный парк – Российская – пр. Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз);
- № 71 (ЧМК - пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Петра Столыпина).
После 23 часов автобусы, трамваи и троллейбусы в Челябинске возобновят движение по обычным маршрутам, чтобы развезти жителей по домам.
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