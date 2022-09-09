Уралуправтодор опубликовал схему объезда моста через Исеть на трассе в Курган

Объезды будут организованы с двух сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралуправтодор поделился схемами объезда моста через реку Исеть на трассе Екатеринбург-Курган. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», со следующей недели на нем начнутся ремонтные работы.

— С 12 сентября по 12 октября на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, на 92 километре (мост через реку Исеть) в связи с проведением дорожных работ будет перекрыто движение, — цитирует ведомство издание.

Изначально, планировалось, что мост закроют уже сегодня, 9 сентября. Теперь же с 12 сентября будет закрыт въезд со стороны Кургана, а с 14 числа — с обеих сторон. Объезд будет организован также и с Екатеринбурга и с Кургана.

Так, автомобилям из Екатеринбурга советуют ехать в объезд по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов — Долматово. В случае с Курганом, нужно будет проехать до 106 км трассы Р-354 в сторону Челябинска и на автодорогу М-5, где будет подъезд к Екатеринбургу.

Кстати, 8 сентября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 40-киллометрового участка трассы М-5 «Урал», которая связывает Челябинск и Екатеринбург. После реконструкции дорога между городами стала четырехполосной.

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