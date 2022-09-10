«Забери веселую домой»: после скандала Клава Кока изменила тексты песен для Дня города в Челябинске

Клава Кока вышла на сцену в пальто — певица приехала в Челябинск простуженной
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клава Кока выступила на праздновании Дня города в Челябинске. После скандала во Владивостоке певица изменила некоторые слова в своих песнях. Подробности, — в репортаже КП-Челябинск.
Звезда Black Star сменила рэпера ST на площадке у арены «Трактор». В толпе горожан наш корреспондент заметил девушек, которые нарисовали плакат и хотят подарить его Клаве. А еще букет из 23 роз — это любимое число певицы.
Девушки подготовили плакат и 23 розы
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Выйдя на сцену, артистка попросила пошуметь, кого больше в толпе, девушек или парней. Оказалось, что девушек. Вместе с Клавой танцуют три парня. В отличие от ST, певица вообще не спускалась со сцены, так что плакатик и букет в итоге так и остались у девчонок.
— Челяба, я влюблена в дурака! — Так Клава начала свою песню МДК, где в оригинале звучит «Мама, я влюблена в мудака». Впрочем, на припеве артистка не произносила последнее слово.
А вот девчонки с плакатом произносили все, до последней буквы — знают тексты всех песен.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Я каждый раз приезжаю сюда, и мне всегда здесь очень нравится. Наверное, потому что рядом находится моя родина Екатеринбург, — отметила звезда Black Star.
Клава запела «Забери веселую домой», но в оригинале звучит другой эпитет — пьяную. После того, как она спела эту песню во Владивостоке, на певицу написали заявление. Якобы она развращает молодежь. Возможно, поэтому теперь она изменила текст для выступлений.
— Мы за здоровый образ жизни, — так закончила песню Клава.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ПРОПУСКАЛА СЛОВА И ОТКАШЛИВАЛАСЬ
Было видно, что ей тяжело петь. Артистка часто пропускала слова и откашливалась. Напомним, ранее певица рассказала, что заболела и даже отменила концерт в другом городе. А приехав в Челябинск, забыла взять верхнюю одежду. Говорит, думала, что выступление будет в помещении и привезла только летнее платье. Помощникам пришлось искать для певицы что-нибудь потеплее.
— Я извиняюсь, у меня еще не до конца восстановился голос. Потому приходится больше дышать между песнями, — объяснила она поклонникам. — Если я не смогу петь, [вам] придется петь за меня.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Люди скандировали: «Лучшая!»
— Челябинск, ты мой краш, — так начала Клава песню «Краш», совместную с Niletto, и он вышел на сцену.
Нилетто спел песню с Клавой и временно ушел. Клава завершили выступление песней «Покинула чат».
— Хочу, чтобы весь негатив, неразделенности и трудности в вашей жизни тоже покинули чат, — пожелала она челябинцам и в скором времени покинула сцену.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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