Клава Кока отменила концерт за день до выступления на Дне города в Челябинске

Клава Кока — хедлайнер Дня города в Челябинске
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клава Кока отменила концерт за день до выступления в Челябинске. Последнюю неделю певица гастролировала будучи нездоровой, признается певица. Организм такого героизма не оценил и в итоге дал сбой. Запланированный на 9 сентября концерт Клава отменила, но завтрашнее выступление на Дне города в Челябинске пока остается в силе.
— Состояние уже лучше, но грустно, что пришлось отменить сегодня концерт впервые за много лет по состоянию здоровья. Надоели уколы, таблы и ингаляции, но вроде осталось всего 2 дня. Завтра лечу в Челябинск на концерт, а пока еще сутки восстанавливаюсь, — написала Клава Кока в своем Telegram-канале.
Завтра, 10 сентября, Клава Кока выступит на одной сцене с Niletto и рэпером ST в Челябинске. Начало концерта запланировано на 19:00, полюбоваться певицей и другими артистами можно будет возле арены «Трактор». Паралелльно с их выступлениями, на Театральной площади пройдет концерт поп-звезды Anna Asti.
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