Защитник футбольного клуба «Челябинск» перечислил мошенникам более 1 млн рублей

Футболист передал мошенникам данные банковской карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Защитник футбольного клуба «Челябинск» Вячеслав Демин попался на уловку телефонных мошенников. Спортсмен перевел злоумышленникам более 1 млн рублей. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Демина обманули по классической мошеннической схеме. Ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. 23-летнему футболисту сообщили, что на его имя поступила заявка на кредит. Для отмены запроса мошенник попросил его сообщить данные банковской карты. Спортсмен поверил и сделал все, как его попросили. После этого со счета у него списались деньги.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленника ищут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе футбольного клуба «Челябинск» сообщили, что не располагают информацией об обмане Демина мошенниками.

В этом году в Челябинской области зафиксировали 6,4 тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и кражами с банковских карт. Южноуральцы отдали злоумышленникам более 800 млн рублей.

Телефонные мошенники в Челябинской области сегодня используют порядка 10-15 схем отъема денег. Они модифицируются, подстраиваются под текущую ситуацию в экономике, политике, мире. В последнее время в регионе появились три новые схемы мошенничества. Начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина рассказала, как не попасться на уловки злоумышленников.

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