«Челябинск - это?» Пять причин влюбиться в город

Рисунок: Богдан Флягин

13 сентября Челябинск официально отмечает День рождения. Городу исполнилось 286 лет. Молодой еще! Мы решили не превращаться в ворчливых горожан, а посмотреть на столицу Южного Урала другими глазами. Специально для читателей «Комсомольской правды» художник Богдан Флягин показал в картинках, чем Челябинск может гордиться. Давайте вместе порадуемся за наш город и пожелаем ему процветания!

Рисунок: Богдан Флягин

Рисунок: Богдан Флягин

Рисунок: Богдан Флягин

Рисунок: Богдан Флягин

Рисунок: Богдан Флягин

Рисунок: Богдан Флягин

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