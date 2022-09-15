Новые дома - лакомый кусочек для любой УК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После публикации статьи о переходе дома на северо-западе Челябинская в новую управляющую компанию, в редакцию «Комсомолки» буквально посыпались сообщения от челябинцев, чьи дома без их ведома перевели в новую УК. Большая часть обращений касалась ухода из «ДЕЗ Калининского района» в УК «Мой дом Урал». Мы попробовали разобраться, что это за УК и почему у нее за полгода так активно пополнился баланс домов.

ПРОСТО ДВЕ КВИТАНЦИИ

Житель дома на Российской, 57Б Павел всегда без задержек оплачивал услуги «ДЕЗ Калининского района» на счет ООО «Крон», но с некоторых пор он начал получать квитанции от компании «Мой дом Урал» с долгами. Как рассказал мужчина, никаких договоров и протоколов о смене УК он не подписывал. Такая же ситуация с домом №15 по Каслинской. Член совета дома Яна рассказала КП-Челябинск, что жильцам просто пришли две квитанции – от прежней УК и новой.

— По сведениям ГИС ЖКХ в мае проходило собрание собственников, но по факту ничего не было. Мы не были даже в курсе смены УК, — говорит Яна.

Еще более абсурдная ситуация с домом 19-В на Каслинской. Жильцы сообщили «Комсомолке», что их дом дважды переводили в «Мой дом Урал». Жительница дома Ольга рассказала, что в конце июня-начале июля собственники решили перейти из ДЕЗ в ООО «Лидерс», и даже написали письмо в ГЖИ, что в случае если от ДЕЗ или «Мой дом Урал» поступят протоколы – провести проверку. Но в августе жильцы узнали, что их все-таки перевели в «Мой Дом Урал». ООО «Лидерс» отказали во включении дома, так как «Мой дом Урал» 10 августа провел собрание, о котором жители, по их словам, ничего не слышали.

По данным ГИС ЖКХ, все три дома и в самом деле перевели в новую УК «Мой Дом Урал».

НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ

Как мы писали ранее, проблемы у «ДЕЗ Калининского района» начались год назад, когда налоговая инспекция провела проверку работы компании и нашла нарушения. И несмотря на то, что суд на 400 млн рублей доначисленных налогов ООО выиграло, процесс развала УК начался. Напомним, с января 2019 года владельцами ДЕЗ является московская компания (подробнее).

— С началом разбирательства директора отправили в другой регион, а саму компанию решили «похоронить», скинув часть домов, а более менее нормальные – где мало проблем, новый жилфонд или те дома, где прошли капремонт – перевести в новую структуру «Мой дом Урал». Да, эта УК их же, — рассказал «Комсомолке» собственный источник. — Часть протоколов и в самом деле фальсифицированы. Как это делается? Находятся жильцы, им платят деньги, они подписывают протокол, остальные подписи подделывают.

По данным нашего источника, появился третий игрок, который пытается «увести» часть домов. Массовость перевода домов легко подтвердить – по системе ГИС ЖКХ, только с 1 сентября «Мой Дом Урал» получил в управление 36 домов. У ДЕЗа раньше было около 425 домов, в середине августа 149, а сейчас – уже 113.

Наш источник рассказал, что, по сути, разбираться подделан ли протокол, должна полиция. ГЖИ, которая хранит протоколы собраний, проверяет их по формальным признакам: указан ли инициатор собрания, проставлены даты и время, имеется ли кворум (50% голосов+1).

Свои дома ДЕЗ переводит в новую УК, часть фонда пытаются забрать третьи игроки рынка - источник КП.

— В каком случае ГЖИ может отказаться принимать протокол. Его признают ничтожным, если инициатор обратится с заявлением, что он ничего не организовывал и не подписывал. Во-вторых, если приходят жильцы, которые не принимали участия в голосовании и уверены, что их подписи подделали. Тогда их голоса исключаются из кворума. А когда таких 10-15 человек, то это уже говорит о том, что кворум не соблюден, значит - протокол нелегитимен. Еще вариант – если в течение 3 месяцев поступает два протокола от разных УК. Тогда идет проверка, вызывают инициаторов собраний, но если они не явятся, ГЖИ ничего не может сделать. Самый лучший вариант, если человек не принимал участие в собрании или не согласен с решением, обжаловать его в суде. Главное не пропустить срок исковой давности – 6 месяцев. Но и суды могут реагировать по-разному. Если по дому приходят 15 человек и просят выдать судебное определение на наложение ограничительных мер в виде запрета ГЖИ на регистрацию данного протокола, то этот процесс приостанавливается. А если обращение будет одно, то суд будет смотреть, повлияет ли голос на кворум, — рассказывает источник КП.

Объяснил он и почему появляются двойные квитанции. Скорее, всего прежняя УК пытается взыскать долги, и будет это делать дальше, пока не пройдет срок исковой давности.

— Вот если говорить честно, я не знаю ни одной добросовестной управляющей компании, за редким исключением. Есть хуже, есть лучше, — считает наш источник, близкий к теме и много лет проработавший в системе. – Вопрос в самих людях. Если им ничего не нужно, все устраивает, то и возникают такие ситуации, когда 1-2 человекам проплачивают подписи в протоколе и творят, что хотят.

ОФИЦИАЛЬНО: 4 ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ОТ ГЖИ

КП-Челябинск задала Государственной жилищной инспекции Челябинской области несколько главных вопросов. На них ответила начальник отдела лицензирования Наталья Истомина.

— Способ управления многоквартирным домом выбирают на общем собрании собственники помещений. Этот способ может быть выбран и изменен в любое время на основании решения собрания.

— Органы государственного жилищного надзора не наделены полномочиями по установлению фактов фальсификации, подделки документов, проверки наличия достоверности документов. Все это уголовно наказуемые деяния, расследовать которые должны правоохранительные органы.

Признать решение общего собрания можно недействительным только по решению суда. Обращаться в суд может собственник квартиры, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против, и если решение нарушило его права и законные интересы.

— Собственник вправе выбрать иную управляющую организацию и изменить в любое время способ управления на основании решения общего собрания. Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме и полностью учитывается при подведении итогов голосования. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в доме или их представители, обладающие более чем 50% общего числа голосов.

— Управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты включения в реестр лицензий субъекта РФ. Соответственно, оплата за коммунальные услуги осуществляется управляющей компании, включенной в реестр лицензий Челябинской области в отношении соответствующего многоквартирного дома.

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