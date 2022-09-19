Хоккейная команда «Трактор» перед матчем с «Авангардом» высмеяла хоккеиста-насильника из команды соперника

Видео намекает, что кто-то из «омичей» сделал что-то нехорошее девочке. . Фото: ХК «Трактор»

Хоккей – горячий спорт и страсти в нем «кипят» не только на льду. Жаркие баталии происходят даже вне матчей. Челябинская команда «Трактор» перед матчем с омским «Авангардом» выпустила ролик с читаемым подколом соперника, один из игроков которого - признавшийся в изнасиловании несовершеннолетней хоккеист Рид Буше.

В коротком видео под джаз из детективных фильмов на опознание выходят несколько подозреваемых. Мужчина в плаще, парень в кофте с капюшоном – подозрительные личности. За ними следует двухметровый здоровяк в свитере «Авангарда». Через стекло на них смотрит девочка и полицейский. Пальцем ребенок указывает на «омича».

– Виновные обнаружены, но выводы не сделаны. Будем разбираться сегодня в 19:00. До встречи на льду, – подписал видео «Трактор».

Если у далеких от хоккея людей видео может вызвать недопонимание, то знатокам все ясно. Ролик – яркое высмеивание команды, которая держит в составе человека, признавшегося в насилии над несовершеннолетней. Американец Эд Буше, будучи 17-летним подростком, еще 11 лет назад жил в штате Мичиган у приемной семьи. К этим добрым людям парня подселили, чтобы он мог тренироваться и готовиться к взрослому спорту, находясь в чужом городе. И оплатил за гостеприимство он шантажом и насилием. 12-летнюю дочь хозяев он принудил к сексу, в ином случае обещая слить в сеть видео с ее танцами. Потом угрозы повторились.… После второго раза девчонка рассказала о произошедшем подругам, те – родителям. Так и дошло до полиции. Буше из семьи забрали, составили рапорт об инциденте и доблестные американские копы обо всем забыли. Решили, что в истории много странностей, а ребенок с молодым хоккеистом вроде как встречались.

Почти 11 лет об этом инциденте никто не вспоминал. Но на общей волне «борьбы с насилием» в США жертва высказалась о произошедшем публично. Все эти годы девушка страдала от ментальных проблем. Душевную боль якобы запивала алкоголем и глушила наркотиками. И вот, наконец, нашла силы объявить войну уже успешному хоккеисту. В октябре 2021 она дала показания в суде, Буше с ними согласился. А в декабре он пошел на сделку с судом. Ему назначили испытательный срок без отбытия наказания в тюрьме. Доказательств обвинение не нашло, к тому же и спортсмен на момент разврата был несовершеннолетним. В общем, ситуация неоднозначная.

Рид Буше. Фото: ХК «Авангард» Омск / vk.com

Факт остается фактом, насилие и шантаж Рид Буше признал. И держать такого хоккеиста в штате очень опасно для репутации клуба. Поэтому ролик «Трактора» можно назвать мягким поглаживанием против шерсти. Тем более, что «Авангард» ранее сам наехал на «черно-белых». В своем ролике к началу сезона они вывесили портрет любимца Челябинска Евгения Кузнецова с перепачканным чем-то белым носом, больно напомнив об отстранении спортсмена в 2019 году, когда у него в допинг-пробах якобы нашли следы кокаина. Еще и лишили заслуженной бронзовой медали за чемпионат мира 2019. Действия и выводы Международной федерации хоккея на льду многие болельщики и эксперты тогда сочли сугубо политическими.

От комментариев по ролику пресс-служба «Трактора» предпочла воздержаться. Зато болельщики «Авангарда» прибежали в комментарии в группе «медведей» и попытались защитить родную команду возмущениями в адрес соперника.

– Буше накидает вам полную авоську, – написал один из комментаторов Глеб Шульгин.

Важно понимать, что такие ролики и нужны для подогрева интереса к матчу. Команды схлестнутся на льду. Фанаты посоревнуются в поддержке на трибунах и в комментариях, будут бесконечно выяснять кто прав, а кто нет. Но одно ясно точно – 19 сентября «Авангард» и «Трактор» ждет жесткая и принципиальная схватка.

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