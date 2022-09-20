Сухой фонтан и скалодром: показываем, что сделают в Саду камней в Челябинске

Понравится и детям, и взрослым. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2023 году Сад камней в Челябинске будет не узнать. Появятся площадка для танцев и детская игровая зона, лавочки, сухой фонтан и огромная песочница. Большую часть контрактов начнут отыгрывать в этом году. А работы планируют закончить в следующем. Об этом «Комсомольской правде − Челябинск» сообщила мэр города Наталья Котова.

Уже ждете огромную песочницу? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

− В новом проекте планируются сухой фонтан, дорожки, детская зона, лавочки, урны. Наша задача сделать тихую зону, в которой будет много тени. Прогулялись по солнечной стороне набережной, зашли в Сад камней, чтобы отдохнуть в тенечке, − рассказала о концепции нового парка глава Челябинска.

Местом притяжения станет сухой фонтан. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Будущим местом притяжения в парке станет сухой фонтан. Этот формат уже доказал свою популярность – подобные установлены на улице Тернопольской, в скверах Металлургического района, Тополинки.

Будет и небольшой скалодром. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Также Наталья Котова отметила, что в следующем году продолжат благоустройство улиц Свободы, Университетской Набережной и проспекта Победы – от Молодогвардейцев до Ворошилова.

Часть сквера будет солнечной. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сад камней был открыт к 250-летию Челябинска. Вокруг были глыбы пород с табличками, где указывалось название и месторождение. В центре располагался большой фонтан, который забросили в 90-е годы.

А вечером можно будет потанцевать. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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