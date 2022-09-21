Отставить панику: как не заблудиться в лесу и что делать, если потеряли дорогу домой

Фото: Общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Солнечная погода, обилие грибов и желание насладиться осенним лесом зачастую приводит далеко не к радужным последствиям. Недавний пример, когда две подруги пошли в лес за грибами в районе Миасса и заблудились. Девушкам повезло: их обнаружили спасатели и вернули домой.

Важно помнить: заблудиться в лесу могут не только пожилые люди или дети: даже вполне опытные грибники могут «потерять знакомую картинку» и сбиться с пути. Этим летом на Южном Урале случилось настоящее грибное помешательство, поэтому спасатели регулярно выезжают на поиски заблудившихся людей.

Корреспонденты КП-Челябинск совместно с экспертами МТС собрали полезные советы, которые могут пригодиться при походах в лес.

Совет №1: подготовиться к походу нужно заранее

Даже если вы собрались на непродолжительную прогулку за грибами, обязательно возьмите с собой питьевую воду, легкий перекус, спички или зажигалку, фонарик, сменные сухие носки и лекарства, которые вы принимаете постоянно. Обязательно зарядите мобильный телефон и возьмите внешний аккумулятор.

Обязательно предупредите близких о своем походе. Если возникнет внештатная ситуация, эта информация поможет спасателям.

Оденьтесь по погоде и помните главное правило похода в лес: чем ярче на вас будет одежда, тем вы будете заметнее среди деревьев и кустарников.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press.

Совет №2: заблудились – звоните спасателям и сохраняйте заряд аккумулятора

Если вы потеряли дорогу домой, не поддавайтесь панике, не петляйте, оставайтесь на месте и позвоните в экстренные службы и родственникам. Сообщите подробно о своем местонахождении, уточните, нуждаетесь ли вы или ваши товарищи по походу в медицинской помощи, опишите, что вы видите вокруг себя. Внимательно слушайте рекомендации специалиста и договоритесь, когда вы снова выйдете на связь. После этого отключите телефон, чтобы сэкономить заряд батареи. Включенная геолокация, мобильный интернет, частые звонки и яркий экран – всё это сильно расходует заряд аккумулятора, что может привести к полному отключению телефона. Держите смартфон в тепле и не допускайте, чтобы он промок.

Совет №3: не теряйте связь с родственниками и спасателями

Если баланс на вашем телефоне нулевой или мобильный не ловит сеть, постарайтесь выйти на возвышенную местность или поляну: звонок по телефону экстренной службы 112 будет доступен.

Ещё один удобный сервис, который поможет подстраховать себя и близких в экстренных ситуациях – мобильное приложение МТС Поиск (6+, доступно в AppStore и Google Play). Сервис позволяет найти телефон другого абонента, даже если он пользуется услугами другого оператора. Для этого даже не нужно включать геолокацию на телефоне: МТС Поиск мгновенно определит геопозицию уведомит о перемещениях «потеряшки» и даст информацию об уровне зарядки на телефоне и балансе. Поиск происходит через GSM-радар, поэтому использование услуги возможно только в зоне покрытия мобильной сети МТС и только при включённом телефоне. К сервису можно подключить от 3 до 15 номеров в зависимости от выбранной подписки.

Фото: Архив КП.

Совет №4: выберите безопасное место для ночлега и помните о «правиле 48 часов»

Если вы не успели выбраться из леса до захода солнца, придется обеспечить себе безопасное место для ночлега. Найдите сухую яму или место под ветками хвойных деревьев. Ложитесь на сухие ветки, положите под голову мох или сумку.

А вот залезать на деревья не стоит: это не спасет от диких животных, зато вы сами можете травмироваться, карабкаясь по стволу. Хищников может напугать костер.

Главное, не паникуйте и помните о правиле 48 часов – именно за этот период спасатели находят большинство потерявшихся людей. Настройтесь на позитивный лад и ждите помощи.

Фото: Архив КП.

Напомните об этих правилах своим родственникам, друзьям и близким. Берегите себя!

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