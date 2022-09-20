Сергей приезжал в Челябинск ни раз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ДТП в Ярославской области скончался знаменитый актер и режиссер Сергей Пускепалис. С Челябинской областью его связывает творчество. С 2002 по 2007 год он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Стал лауреатом премии «Светлое прошлое». В городе у него много друзей и знакомых. Они рассказали КП-Челябинск о том, каким запомнили Сергея.

Иван познакомился с Сергеем на съемках фильма про Аркаим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОРОДНИЛСЯ С ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

Археолог и директор ассоциации «Археос» Иван Семьян работал вместе с Сергеем на съемках фильма «Аркаим: колесница времени».

− Меня в нем восхитили его абсолютная человечность, его достоинство и при этом общительность, открытость, восприимчивость к знанию. Было видно, что он хотел почувствовать бронзовый век, понять тех людей. Было огромное удовольствие работать с ним над фильмом «Аркаим: колесница времени».

Он для меня на всю жизнь будет образцом того, как должен работать актер и ведущий. Не просто быть хорошим рассказчиком, а быть человеком, который все это проживает изнутри. Этим он породнился с настоящими исследователями, археологами, реконструкторами. Сам стал отчасти таким. И именно поэтому этот фильм смотрится так убедительно, так эмоционально, при этом очень корректно и научно-обосновано. В этом огромная заслуга Сергея.

Он все пробовал. Когда он пришел к нам в лабораторию, мы готовили упряжь. Ему было важно не только задать вопрос и узнать, что мы делаем. Сам брал кремневый резец и резал сыромять, пытался сделать ремень. Мы должны были снимать сцену про вооружение. Он сказал, что не готов о нем говорить, пока сам его не испытает. Взял лук со стрелами, изучил его, пострелял. И вошел в боевое состояние, в котором уже рассказывал о воинах. Это было очень здорово. Там есть много таких очень искренних сцен. Это не сыграно, а прожито. Я бы сказал, что у него везде было эмпирическое соприкосновение с материалом, все хотел прочувствовать. Все испытывал, экспериментировал.

Бывает, понимаешь, что человек ушел, но также знаешь, что он не может исчезнуть. Ты всегда подразумеваешь, что он есть, несмотря на то, что его нет среди живых. Думаю, что Сергей – это такой человек.

Вместе с Сергеем Пускепалисом Николай участвовал в съемках фильма. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ НЕГО БЫЛИ ВАЖНЫ ЛЮДИ ВОКРУГ НЕГО

Главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников вместе с Сергеем Пускепалисом участвовал в съемках фильма «Аркаим. Колесница времени» и после этого продолжили общение. О гибели артиста Николай говорит с большой печалью.

– Для нас это было колоссальное везение, чтобы лицом фильма стал именно Сергей Пускепалис. Он был первым в списке актеров по нескольким причинам – одна из них его работа в Магнитогорском театре. Мы знали, что он не чужой для Челябинской области человек и позвонили ему первым. Мы позвонили ему, и он сразу согласился. И это было чудо, что у него нашлось окошко в графике. И для проекта, и для меня лично – это колоссальное везение.

Мы договаривались в октябре – ноябре, что я приеду к нему, в Ярославский драматический театр, который он возглавляет, чтобы посмотреть один или два его спектакля. На 27 сентября запланирована премьера фильма «Сердце Пармы», где он играет большую роль. И мы могли увидеться там.

Для нас всех – это огромное горе. И для кинематографа, потому что он потрясающий актер, и для театра, потому что он выдающийся режиссер. И для нас всех, по-человечески. Это огромная потеря для всей страны.

Он был невероятно легкий, положительный, позитивный. Никакого у него задранного носа не было. Несмотря на его популярность, он был очень спокойный человек. И для него были важны люди вокруг него. Он всегда со всеми общался, фотографировался. Никакого снобизма. Простой, понятный, человечный. Настоящий человек. Настоящий мужик.

Мы были вместе в редакции «Комсомольской Правды» в Челябинске. Вместе общались, ели пельмени, Сергей рассказывал веселые и не очень истории.

Сергея Пускепалиса Николай Табашников сравнил с недавно ушедшим Владимиром Сунгоркиным. Такой же титан, легкий, честный и всегда держащий свое слово человек.

– Уходят грандиозные личности, – с горечью отметил Табашников.

В Челябинске Сергей познакомился с историей Комсомолки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕВОЗМОЖНО СМИРИТЬСЯ С ЭТИМ

Сергей Пускепалис с 2003 по 2007 год являлся главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. За это время он успел поставить спектакли «Козий остров», «Блин-2», «Исполнитель желаний», «Женитьба Фигаро», «Сирена и Виктория» и другие.

— Весь коллектив Магнитогорского драматического театра выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Сергея Витауто. Это невосполнимая утрата. В это невозможно поверить и смириться с этим, — сообщили КП-Челябинск в театре.

Кроме этого, он вел курс на театральном факультете Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ МАГНИТОГОРЦЕВ

Соболезнования высказал и мэр Магнитогорска Сергей Бердников:

− Наша российская культура понесла большую утрату. Сергея Пускепалиса отличал безграничный талант, трудолюбие, преданность своей стране. Творческая биография актера и режиссера Сергея Пускепалиса уникальна. И мы горды, что в его жизни была глава под названием «Магнитогорск». Наш драматический театр он считал родным, даже когда уже не работал здесь. Каждый его спектакль на магнитогорской сцене был подарком городу и зрителям. Всем постановкам, где звучало имя Сергея Пускепалиса, был обеспечен успех и аншлаг в зале. Отрадно, что спустя 11 лет, он вернулся, пусть и ненадолго, чтобы поставить в Магнитке Шекспира. Магнитогорск никогда не терял связь с этим замечательным человеком, талантливым актером, режиссером. Он навсегда останется в сердцах магнитогорцев.

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