«Это огромная утрата»: губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис и Ирина Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования в связи с гибелью актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Произошедшее он назвал огромной утратой.

– Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале «нулевых». Он удивительно тонко чувствовал зрителя, глубоко понимал характеры своих героев, придавал собственное, особое звучание поставленным спектаклям, – высоко оценил артиста Алексей Текслер.

Сергей Пускепалис родился в Курске. С Челябинской областью его связывает в первую очередь творчество. Он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина с 2002 по 2007 год. В Магнитогорске он также вел курс на театральном факультете Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки. В 2018 году стал лауреатом премии «Светлое прошлое».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В фильме «Аркаим. Колесница времени» Сергей Пускепалис играл уже будучи известным во всей стране актером. В нем он выступил в качестве рассказчика. И, по мнению губернатора, его теплый узнаваемый голос придал фильму особый оттенок. На презентации картины они сидели рядом.

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