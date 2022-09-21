Кого призовут на военную службу в Челябинске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию Фото: Александр ГЛУЗ

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Это значит, что сейчас по всей стране будут призывать военных. Когда придут повестки? И кого призовут на службу в Челябинске?

В армию в сентябре 2022 году зовут не всех. Призыв не касается срочников, которые сейчас проходят службу, и студентов. На последнее ректор ЮУрГУ Александр Вагнер обратил особое внимание родителей в своем Телеграм-канале:

— Отвечая на вопрос многих из вас, направляю комментарий министра обороны, - такими словам он репостнул цитату Сергея Шойгу о том, чтобы студенты спокойно ходили на занятия и учились, так как их никто мобилизовать не будет.

Как отметил министр обороны России, армии нужны 300 тысяч бывших контрактников, у которых уже был боевой опыт — например в Грузии или Сирии.

Кого призовут в армию в Челябинске во время частичной мобилизации?

В первую очередь призовут мужчин до 35 лет — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Младшим офицерам должно быть не больше 50-ти, майорам и подполковникам – до 55, полковникам и капитанам – до 60-ти, а генералам и адмиралам – до 65 лет.

Во второй очереди возрастная планка для всех категорий повышается на 5 лет – кроме солдат, матросов и сержантов: им должно быть не 40, а 45. В третьей волне призыва останутся только солдаты с мичманами, лейтенанты и майоры с подполковниками. Кроме того, во время третьего призыва в армию могут пойти женщины: без звания до 45 лет, офицеры – до 50.

— Это необходимо для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, а также для поддержки народов Донбасса и освобожденных территорий Украины. Для всех жителей Челябинской области как никогда важно сплотиться друг с другом и со всей страной, приложить все усилия, чтобы обеспечить мирное будущее России и Южного Урала, — обратился к жителям Алексей Текслер.

В областном военкомате сказали, что повестки дойдут до адресатов через день-два.

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