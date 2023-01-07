Убила дочь и покончила с собой: в челябинской квартире обнаружили труп женщины и малолетней девочки

По информации КП-Челябинск, женщина состояла на учете у психиатра. Фото: соцсети

В Челябинске мать убила малолетнюю дочь и затем покончила с собой. Два трупа – 36-летней женщины и 10-летней девочки – были обнаружены в их квартире вчера.

Жуткую находку сделал 18-летний сын погибшей челябинки, когда вернулся домой. Он и обратился в полицию. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Также есть информация, что женщина состояла на учете у психиатра. Подробности убийства девочки выясняются. К расследованию трагедии подключился Следственный комитет.

Обновлено. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти женщины и ребенка в Челябинской области. Отчет будет держать руководитель следственного управления СК России по Челябинской области Петр Решетникову.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, женщина убила 10-летнюю дочь. А после – покончила с собой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru