Бастрыкин поручил разобраться в истории с челябинкой, которая убила дочь и покончила с собой

Тела 36-летней челябинки и ее 10-летней дочери обнаружил сын Фото: СОЦСЕТИ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах трагедии в челябинской семье, где 36-летняя мать убила 10-летнюю дочь, а после — свела счеты с жизнью.

— В правоохранительные органы Челябинской области обратился 18-летний местный житель. Вернувшись домой, он обнаружил тела своей матери и малолетней дочери, — рассказали в пресс-службе СК России.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Руководителю регионального следственного управления СК Петру Решетникову поручено доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, мать состояла на учете у психиатра.

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