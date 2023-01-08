Во многих районах занятия начнутся лишь 11 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области школьникам начали продлевать каникулы из-за аномальных морозов. Одним из первых такое решение приняло управления образования Снежинска. Там все школьники с 1 по 11 класс не будут учиться 9 и 10 января.

— В связи с погодными условиями общеобразовательные учреждения города Снежинска внесли изменения в годовые календарные графики каникул. Выход на занятия 11 января, — сообщили в управлении образования.

Такие же меры приняли в Нагайбакском, Еткульском и Трехгорном районах. В Еманжелинске отменили занятия лишь 9 января, а в Верхнем Уфалее школьников перевели на дистант.

Информация об отмене занятий в Челябинской области будет дополняться.

Сегодня на Южном Урале ударили аномальные морозы. В некоторых районах области температура опустилась до -40 градусов. В связи с этим автомобилистов попросили воздержаться от дальних поездок.

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