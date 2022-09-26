В Челябинске спасатели вытащили из глубокой лужи едва не утонувший автобус с 25 пассажирами

Пассажиры не могли выйти из салона автобуса. Фото: Спасатели на воде г. Челябинск. МКУ «ПССВО»

Сегодня в Челябинске спасатели вытащили из глубокой лужи застрявший автобус. После дождя затопило многие улицы города, а на Валдайской образовалось чуть ли не озеро.

Автобус с 25 пассажирами попытался преодолеть его, но без помощи Моисея этого сделать не получилось. Прямо под железнодорожным мостом автобус заглох, причем на такой глубине, что никто не мог выбраться из салона. Тогда на помощь пришли спасатели.

— При помощи буксировочного троса зацепили автобус к автомобилю «Урал» и отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали, — рассказали спасатели из МКУ «ПССВО».

Медицинская помощь никому не понадобилась, пассажиры и водитель остались целыми, невредимыми и с массой впечатлений.

Напомним, сегодня из-за проливного дождя практически весь Челябинск превратился в большой водоем. Мы собрали фотографии, как выглядел город после ливня.

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