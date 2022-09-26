Воды по колено, на улицах водовороты, машины тонут: как выглядит Челябинск после дождя

Фото: Ирина Фадюшина, Галина Федорченко, Кирилл Лежак

Жители Челябинска утром 26 сентября обнаружили, что вместо автомобилей им пригодились бы лодки. После дождя во дворах образовались озера, а улицы стали бурными реками.

Ливневая канализация (там, где она есть) не справляется. Местами ее просто забило мусором и опавшей листвой. Еще в начале августа мэр Наталья Котова поручила очистить ливневку до начала осенних дождей. Но дожди оказались сильней всех усилий коммунальщиков. Там, где колодцы для слива воды еще работают, потоки становятся настоящими водоворотами.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Городские улицы утром понедельника сковали 9-балльные пробки. Водителям приходится замедляться, чтобы безопасно проехать огромные лужи, на скользких дорогах случилось сразу несколько ДТП.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

На скорое улучшение погоды рассчитывать не приходится. В регионе объявили штормовое предупреждение. Вслед за резким похолоданием и дождем надвигаются мокрый снег, гололед и усиление ветра до 25 метров в секунду.

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