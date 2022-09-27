В Челябинске появилась «Аллея Ангелов», в память о погибших на Донбассе детях

30 саженцев рябин высадили в память о погибших детях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в сквере на Алом поле, возле Дворца пионеров и школьников имени Крупской, появилась «Аллея Ангелов». 30 саженцев рябин высадили в память о детях, погибших за эти годы на Донбассе. Деревца такие же маленькие, какими были и те, чьи жизни оборвались из-за снарядов. И теперь эта аллея будет напоминать всем о том, как важно хранить мир.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только по приблизительным данным, за восемь лет на Донбассе погибли более 200 детей. Челябинск стал одним из девяти городов, в которых появятся «Аллеи Ангелов» в память о них. В этом помогает медиагруппа «Комсомольская правда». С 1 июня при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив реализуется просветительский проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Мы хотим, чтобы об «Аллее Ангелов» узнало как можно больше людей, как в России, так и за рубежом. Благодаря помощи наших военкоров Дмитрия Стешина и Александра Коца, администраций ДНР и ЛНР, «Комсомольская правда» собирает и рассказывает о погибших детях, - объясняют организаторы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске поддержали акцию и высадили деревья учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Ирина Текслер, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, глава администрации Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, зоозащитник, сопредседатель Народного фронта Челябинской области Карен Даллакян. Присоединились к акции и спортсмены — баскетболисты «Челбаскета» и игроки футбольного клуба «Челябинск».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ирина Текслер произнесла трогательную речь со слезами на глазах:

- Эти дети стали жертвами агрессии кровавого режима украинских националистов. Они были лишены детских радостей и счастья. Они уже не будут играть на детских площадках, качаться на качелях. Я очень надеюсь, что в скором времени засияет мирное небо над нами. А сейчас наш долг — помнить каждого ребенка и мирного жителя, защитника Отечества, которых больше с нами нет.

Евгения Майорова призналась, что много общается с семьями, приехавшими из Донбасса, и эта работа очень сложная, потому что многие потеряли своих близких, своих детей.

- Они прятались в подвалах домов. И верили в то, что это когда-нибудь закончится. Не передать словами тот ужас, который был в их глазах, - рассказал со сцены Карен Даллакян, который одним из первых бросился в осажденный Мариуполь, спасать животных и помогать людям.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда-Челябинск» поддерживает тех, кто на Донбассе не только словом. Недавно директор филиала Екатерина Парфенова совместно с розничной сетью «Вечерний Челябинск» вручила 8,5 тонн гуманитарного груза жителями Волновахи и Ясиноватой. В нем были книги, которые так необходимы сегодня школьникам, и наборы первоклассников.

- Символично, что эта аллея появилась здесь, у Дворца пионеров – территории детства и радости. Аллея станет напоминанием о том, чего были лишены и уже никогда не получат погибшие дети, - отметила директор Дворца пионеров и школьников Юлия Смирнова.

В память об «Ангелах» выступили курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», участники вокального ансамбля «Молодежь отечеству» и детский образцовый вокальный коллектив «Колокольчик». Высаживать деревья от НПО «Сады России» помогли студенты колледжа.

Ухаживать за рябинами будут сотрудники и воспитанники Дворца пионеров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЕ ФОТО С АКЦИИ СМОТРИТЕ В НАШЕЙ ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ.

Организатор акции:

АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера»

При поддержке:

Президентского Фонда культурных инициатив

Медиагруппы «Комсомольская правда»

НПО «Сады России»

Дворца пионеров и школьников г. Челябинск

Главы Центрального района г. Челябинск

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