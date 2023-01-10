«Рыдала, умоляла переделать, но врачи ничего менять не хотят»: челябинка отдала 330 тысяч рублей на операцию за грудь и больше года мучается с болями

До операции груди у Лидии были симметричными и не смотрели в разные стороны. Фото: Лидия Бикмухаметова

У 31-летней челябинки Лидии Бикмухаметовой была отличная грудь - пышная, привлекающая внимание. Не зря над ней работал пластический хирург. Но женщина решила, что совершенству нет предела и снова обратилась к эскулапу. Последствия шокировали: одна грудь смотрела вверх, другая вниз. За такой результат она отдала 330 тысяч рублей. Но Лидия страдает не только из-за эстетических претензий. После операции прошло почти два года, а боли мучают до сих пор.

По словам женщины, имплант в левой груди не зафиксирован и постоянно болтается. Лидия уверяет, что в этом месте у нее уже начало развиваться уплотнение.

В клинике, где проходило хирургическое вмешательство, не спешат исправлять последствия. Врач, который проводил операцию, Лидию выслушал, однако ничего конкретного предложить не смог. В отказ идет и руководство клиники. Девушке сказали, что это всего лишь отек, и он со временем пройдет. Однако боли Лидию мучают до сих пор.

— Я просила, я их умоляла и ревела на встречах переделать операцию. Я им сказала: «Хорошо, если вы не хотите ничего переделывать, то верните хотя бы деньги, и хоть какую-то малейшую компенсацию мне возместите – мне ничего больше не надо», — вспоминает с горечью Лидия.

Последствия операции. Фото: Лидия Бикмухаметова

Переговоры не принесли никаких результатов. Теперь Лидия планирует судиться с медцентром. На руках у нее есть все необходимые документы, и она твердо намерена доказать свою правоту.

— Если кто-то соберет консилиум врачей, и при этом будет присутствовать мой юрист, то я готова на повторную операцию. Пусть она будет проходить под видеонаблюдением, чтобы все увидели мою проблему. Я готова даже так доказать [свою правоту], — говорит Лидия.

Редакция КП-Челябинск направила запрос в медцентр с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

В прошлом году в Челябинске произошел необычный судебный процесс по разделу имущества и совместных долгов бывших супругов. Мужчина требовал от своей экс-жены частично возместить сумму кредита, который он взял на увеличение ее груди. Однако сама дама, которая, к слову, все-таки легла под хирургический нож, заявляет, что не имеет никакого отношения к этому долгу и даже не одобряла его.

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