«На месте был оператор, а нужен механик»: разбираемся, почему челябинская семья 40 минут провисела на колесе обозрения

После того, как колесо заработало, люди смогли выйти самостоятельно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В истории с челябинским колесом обозрения, где в новогодние праздники застряла семья, прослеживается человеческий фактор. У многих владельцев аттракционов одна и та же проблема — недостаток обученного персонала на месте. Об этом рассказала на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) директор по продажам компании «Глобал» Екатерина Сергеева. Именно эта фирма делала колесо обозрения для «Мегаполиса».

Она рассказала, что за все время, что работает колесо, а его запустили 13 января 2017 года, жалоб по его эксплуатации не было.

— Как правило, колесо обозрения — некапризный аттракцион, он зависит только от электричества. Скорее всего, на месте был один оператор, а нужен механик. Возможно, где-то в развлекательном комплексе он и был. Пока ему позвонили, пока пришел, пока настроил… Даже если стоял генератор, его же не эксплуатируют постоянно — это тоже внештатная ситуация и нужно время, чтобы его подключить, — отметила Екатерина Сергеева.

Понятно, что на устранение любой неполадки нужно время. Но почему отдыхающие, буквально зависшие между небом и землей, за полчаса так и не смогли услышать заветное «Алло»? Людей следовало успокоить: что их не бросили, что специалисты уже работают над решением проблемы. По данным Минздрава, одному из посетителей потребовалась помощь медиков — человек испытал сильный стресс.

Что случилось, как устраняли последствия и почему никто не отвечал на звонки? Эти вопросы мы адресовали в КРК «Мегаполис». Там заявили, что ответят только по запросу в течение 7 дней. Как только мы получим ответ, мы его опубликуем.

Как оказалось, были обращения и в МЧС.

— Поступило сообщение по системе 112. В это время наши сотрудники как раз дежурили в «Юности». Они тут же побежали к колесу. Аттракцион был остановлен, там работали электрики, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пока сотрудники «Мегаполиса» устраняли неисправность, спасатели находились рядом.

По словам юриста Юрия Бутюгина, у пострадавших есть все шансы вернуть деньги за некачественную услугу, равно как и получать компенсацию морального ущерба.

— Владелец, не обеспечивший безопасную эксплуатацию, может понести ответственность как за нарушение требований технических регламентов, так и за выполнение работ ненадлежащего качества. Что касается морального вреда, должно быть доказательство. Например, потребители, после того как застряли, пошли в больницу и там пожаловались врачу. Если собственник будет привлечен к административной ответственности, можно попросить чтобы вас признали потерпевшим. Это будет доказательством для взыскания морального время. По сумме сказать сложно — это решает суд. Возможно, это будет 5-10 тыс. рублей, — рассказал юрист.

Тем временем СК и прокуратура начали проверку.

— Будет дана оценка исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов, полноте и своевременности технического обслуживания оборудования, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В течение дня колесо периодически включается Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Как можно наблюдать из редакции КП-Челябинск, сегодня днем колесо периодически включается. Аттракцион возобновил работу или идут технические наладки? Мы попытались дозвониться в справочную, но там, как и в день ЧП, идут длинные гудки.

— Сейчас колесо обозрения находится на техобслуживании. Точное время открытия неизвестно, — ответили нам в группе «Мегаполис - Челябинск» во ВКонтакте.

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