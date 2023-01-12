Деньги, фишка, целый шар: чем врач из Магнитогорска пополнил музей вещей, извлеченных из желудков детей

Улов медика за 2022 год. Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства.

Чего только не вытащил из желудков детей в этом году врач-эндоскопист многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Владимир Суворкин. В 2022 к доктору обратились 19 маленьких пациентов с инородными предметами внутри.

За год музей неожиданных находок пополнился на 21 предмет. Из желудков детей врач вытащил 11 монет, батарейки, канцелярскую скрепку, пуговицу и даже небольшой шар. Самые необычные находки были в бронхах: степлер-кнопка, фишка и даже английская булавка!

− Чаще всего инородные тела в бронхах встречаются у детей до 3 лет. Дети старшего возраста уже способны выдохнуть предмет. Но в прошлом году из трех пациентов с инородными телами в бронхах было два школьника 8 и 10 лет, − рассказал Владимир Суворкин.

Самые необычные находки были в бронхах. Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства.

Но даже булавки не так опасны для организма ребенка, как батарейки. Последний пациент с тремя плоскими батарейками в желудке поступил в больницу Магнитогорска 27 декабря.

− Активные батарейки срабатывают в пищеводе ребенка, «плюс» взаимодействует с «минусом», стенки пищевода «схлопываются», иногда вызывая перфорацию тканей. Также опасно попадание в желудочно-кишечный тракт магнитов, которые тоже «склеивают» ткани и вызывают прободения стенок кишки, − рассказывает доктор.

Врач-эндоскопист Владимир Суворкин. Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства.

В таких случаях извлечь инородное тело не просто. Приходится оперировать ребенка. Поэтому врач просит родителей быть внимательнее к тому, с чем играют их дети. А в качестве наглядного примера извлеченные предметы Владимир Суворкин хранит в музее эндоскопического отделения.

Это не первый в области подобный музей. Врач из Челябинска Татьяна Лещева 10 лет собирала монеты, проглоченные детьми и извлеченные медиками. Деньги заведующая эндоскопическим отделением областной детской клинической больницы складывала в большую копилку в виде кошки.

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